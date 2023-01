Apple představil HomePod 2! Je opět drahý a u nás ho oficiálně nekoupíte

Spekulace okolo nové generace chytrého reproduktoru HomePod se před pár minutami naplnily. Apple totiž světu skrze tiskovou zprávu představil druhou generaci velkého HomePodu, který si svou premiéru odbyl již v létě 2017 coby první chytrý reproduktor z dílny této společnosti. Zda však je druhá generace schopná zaujmout více než ta první je velkou otázkou.

Designově je HomePod 2 prakticky stejný jako první generace s tím rozdílem, že horní dotyková ploška pro ovládání převzala design z HomePodů mini a je tedy nyní de facto celopodsvícená. Světelné interakce s uživatelem jsou nicméně i nadále ve stejném duchu jako nyní, takže neočekávejte, že byste si přes horní plošku například zobrazili cokoliv konkrétního. Víceméně stejnou jsou pak i barvy těla reproduktoru – to totiž dorazilo v bílé a půlnoční, která je však pohledově víceméně stejná jako dřívější Space Gray.

Srdcem HomePodu 2 je čip S7, který naleznete v Apple Watch. Apple se u něj chlubí perfektní rychlostí a výkonem, díky čemuž by měla být Siri v reproduktoru pro využití skrze hlasové pokyny výrazně příjemnější než tomu bylo u první generace klasického HomePodu. Co se pak týče zvuku, Apple mluví ve své tiskové zprávě o „neuvěřitelné kvalitě s bohatými, hlubokými basy a ohromujícími výškami“, byť ani slovo zde nepadlo o tom, jak si zvuk svojí ve srovnání s tím, kterého byl schopen první HomePod, což je přinejmenším vcelku zvláštní. Obecně se pak dá říci, že specifikacemi nový HomePod nezaujme ani v dalších ohledech, jelikož přináší víceméně očekávané, standardní prvky v čele s podporou Matter, možností využít jej jako domácí centrálu HomeKitu, předat na něj hudbu pomocí funkce Handoff a tak dále.

Co je však možná ze všeho nejzásadnější a do jisté míry i nejhorší, je fakt, že z hlediska ceny a bohužel i dostupnosti se Apple z minulosti nepoučil. Novinku totiž hodlá prodávat jen v zemích, ve kterých hovoří Siri jejich mateřštinou a to za cenu 299 dolarů, což je částka, kterou vyžadoval před lety po slevě za první generaci. Jinými slovy, situace ohledně koupě HomePodu je pro nás jakožto Čechy a Slováky stejná jako před lety. Spolehnout se tedy budeme muset na prodejce třetích stran, kteří si dají k ceně zcela určitě přirážku, a navíc si s HomePodem stále v češtině či slovenštině nepopovídáme. V zahraničí je nicméně k objednání ode dneška s tím, že na pulty obchodů dorazí 3. února.