MacBooky Pro M5 Pro a M5 Max jsou za dveřmi, tohle je další důkaz

Přestože se o představení nových MacBooků Pro M5 Pro a M5 Max šušká v posledních týdnech čím dál tím víc, Apple je ne a ne představit. Jak se však zdá, jejich příchod může být skutečně za dveřmi, protože zdroje portálu MacRumors z maloobchodních prodejen tvrdí, že jim předešlá generace těchto MacBooků na skladech rychle dochází a k obnovení dodávek ze strany Applu zatím nedochází. Zdá se tak, že se kalifornský gigant skutečně chystá na to, že novinky co nevidět uvede.
Je nicméně jasné, že se tak stane jen skrze tiskovou zprávu. Přeci jen, jedná se o stroje, které pro nás coby běžné smrtelníky určitě nejsou. Jejich výkon je totiž zpravidla na takové úrovni, kterou využijí jen ti nejnáročnější uživatelé. Pokud si tedy myslíte, že se vám například rychleji spustí Safari, lépe napíšete mail a tak podobně, zklamu vás – když jsem starší generace těchto strojů testoval, z hlediska běžných uživatelských úkonů vás dál neposunou. Zkrátka a dobře, je třeba umět jejich výkon naplno využít.
Obecně se dá navíc říci, že toho nová generace MacBooků Pro s čipy M5 Pro a M5 Max kromě dalšího navýšení výkonu moc zajímavého nenabídne (tedy, pokud vůbec ještě něco). Ostatně, ani nedávno představený základní MacBook Pro s M5 či iPad Pro s M5 novinkami a vylepšeními příliš neoplývaly, jelikož přinesly vlastně jen nový čip M5 a pár dalších drobností. Ze strany Applu se však ve výsledku jedná o docela očekávatelný tah. Už dlouho se totiž šušká o tom, že chystá velký redesign MacBooků Pro, který se bude točit třeba i kolem nasazení OLED displeje a tak podobně.
Pokud se tedy tyto zvěsti potvrdí, nebál bych se MacBooky Pro M5 (Pro/Max) s trochou nadsázky označit za jakési stroje vytvořené pro potřebu překlenout pár dalších měsíců, než na pulty obchodů dorazí jejich vylepšená verze. Ostatně, tuto strategii použil Apple v minulosti již několikrát – vzpomeňme třeba na roky s Intelem, kdy v jednom roce ukázal Apple na jaře MacBook Air s procesorem Intel, aby získal čas pro to, aby mohl o pár měsíců později ukázat první MacBook Air s čipem M1. Historie se tedy svým způsobem (možná) zopakuje.