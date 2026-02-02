Pozor na falešné reklamy! Malware na Mac se šíří přes Google

V posledních týdnech se objevují nebezpečné reklamy ve vyhledávání Googlu, které vedou uživatele na falešné stránky podpory Apple. Tyto podvodné weby pak přesvědčují uživatele Macu, aby spustili příkazy v Terminálu – a tím si nevědomky nainstalovali malware.
Falešná podpora Apple a zneužití důvěry
Bezpečnostní experti ze společnosti MacKeeper upozornili, že při vyhledání výrazu jako „mac cleaner“ se v Google zobrazovaly sponzorované odkazy, které na první pohled vedly na legitimní adresy jako business.google.com. Po kliknutí byl uživatel přesměrován na podvodný web, který velmi přesvědčivě napodoboval vzhled podpory Apple. Na této stránce dostal uživatel instrukce, aby otevřel aplikaci Terminál a vložil určitý příkaz. Ten údajně sloužil k „čištění úložiště“, ale ve skutečnosti šlo o spuštění škodlivého kódu. Aby byl útok ještě efektivnější, část příkazu byla zakódována tak, aby ji antivirové programy nedokázaly rozpoznat.
Jak se proti takovému útoku bránit
Nejdůležitější je mít na paměti, že Apple nikdy nežádá běžné uživatele o zadávání příkazů do Terminálu přes webové stránky. Pokud se s tím setkáte, zpozorněte a ověřte si informace i z jiných důvěryhodných zdrojů. Dalším krokem je kontrola adresy webu. Pravé stránky Applu vždy začínají support.apple.com. Pokud vidíte jinou doménu, například script.google.com, je to varovný signál. Podvodníci využívají důvěryhodné domény ke zmatení uživatelů, ale tyto adresy nejsou určeny pro technickou podporu. Chcete-li být ještě obezřetnější, vyhýbejte se obecnějším hledáním jako „mac cleaner“. Místo toho zkuste například „recenze mac cleaner“ a najděte ověřené články. Pokud opravdu hledáte bezpečnou aplikaci na čištění Macu, doporučujeme CleanMyMac, který je dostupný na Mac App Store.