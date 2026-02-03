Známe vzhled iPhone 18 (Pro)! Možná vás zklame

Pokud jste čekali, že iPhone 18 přijde s další výraznou změnou vzhledu, následující řádky vás dost možná zklamou. Podle v minulosti spolehlivého leakera vystupujícího pod přezdívkou Fixed Focus Digital totiž Apple u letošní generace žádné zásadní designové zemětřesení nechystá. A vzhledem k minulosti to vlastně ani nepřekvapí.
Úspěch loňské řady iPhone 17 měl být podle analytiků natolik silný, že Apple nemá důvod sahat na vzhled, který evidentně funguje. Navíc se sluší připomenout, že po pouhém roce Apple svých produktů prakticky nemění a tedy když u iPhonů 17 Pro přišel s poměrně zásadním přepracováním, u „osmnáctek“ se nic takového čekat nedá. Místo změn designu se má kalifornský gigant soustředit hlavně na to, co není na první pohled vidět, tedy na výkon. Hlavní roli mají sehrát nové čipy A20 a A20 Pro, které by se měly stát vůbec prvními 2nm čipy z dílny Applu. Právě tento technologický posun má být jedním z hlavních taháků při podzimním představení nových iPhonů.
Fotogalerie
Že je zachování stávajícího vzhledu smysluplné potvrzuje i minulost. iPhone 15 Pro a 16 Pro sdílely prakticky totožný design, stejně jako dřívější trojice iPhone 12 Pro, 13 Pro a 14 Pro. Podobně na tom byly i modely iPhone X, XS a 11 Pro. Po výraznější změně, kterou přinesl iPhone 17 Pro, by tak další rychlá redesignová vlna byla spíš výjimkou než pravidlem. Všechno tedy nasvědčuje tomu, že iPhone 18 Pro bude na první pohled velmi podobný modelu, který Apple prodává dnes. To ale neznamená, že by novinky chyběly úplně. iPhone 18 Pro a 18 Pro Max by se měly dočkat menšího Dynamic Islandu, nového 5G modemu C2, zjednodušeného tlačítka pro ovládání fotoaparátu, 24MPx přední kamery a také vylepšeného hlavního fotoaparátu s proměnlivou clonou. Základní iPhone 18 pak má dorazit až začátkem roku 2027 a nabídnout většinu stejných vylepšení.
Zdá se tedy, že si iPhone 18 pravděpodobně neřekne o pozornost radikálně novým vzhledem, uživatele dokáže oslovit vnitřními upgrady, kde Apple vsadí na výkon, efektivitu a evoluci místo revoluce. A pokud se historie opakuje, pro většinu zákazníků to bude vlastně přesně to, co od nové generace očekávají. Ostatně, jak jsme již několikrát podotkli výše, jiné upgrady se s ohledem na minulost vlastně ani očekávat nedají.