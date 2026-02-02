Applu unikl design skládacího iPhonu: tlačítka jinde, menší Dynamic Island a největší baterie v historii iPhonů

Úniky kolem prvního skládacího iPhonu, který by si měl svou premiéru odbýt už letos na podzim, začínají být čím dál konkrétnější a tentokrát se netýkají jen technických parametrů, ale rovnou samotného designu. S popisem jeho designu totiž přišel před pár hodinami v minulosti poměrně spolehlivý leaker vystupující pod přezdívkou Instant Digital, jehož zdroje tvrdí, že Apple u svého prvního ohebného telefonu výrazně přehází zavedené prvky a půjde cestou, která se v několika ohledech odklání od toho, na co jsme u iPhonů zvyklí.
Asi největší pozornost budí přesunutí tlačítek hlasitosti. Ta se údajně přesunou na horní hranu zařízení a budou zarovnána vpravo, tedy podobně, jako to dnes známe třeba z iPadu mini. Pravá strana telefonu pak zůstane vyhrazena pro zapínací tlačítko s Touch ID a také pro tlačítko Ovládání fotoaparátu, který Apple zavedl u posledních generací iPhonů. Levá hrana má být naopak úplně čistá, bez jakýchkoliv tlačítek, což je u iPhonu poměrně nezvyklé řešení, ale v kontextu skládací konstrukce s pantem dává smysl. Změny se mají dotknout i čelní strany. Přední kamery mají využívat pouze jeden průstřel v displeji, díky čemuž by se měl Dynamic Island ještě více zmenšit. Apple se tak zjevně snaží minimalizovat rušivé prvky na displeji, což je u zařízení, které má nabídnout velkou vnitřní plochu po rozložení, logický krok.
Zajímavě podle úniku vypadá i zadní strana. Na levé horní části má být umístěn fotomodul ve stylu iPhonu Air, tedy horizontálně orientovaná „plošina“ se dvěma objektivy, mikrofonem a bleskem. Na rozdíl od iPhonu Air ale nemá barevně splývat s tělem telefonu, ale naopak má být kompletně černá bez ohledu na barvu samotného zařízení, což působí jako poměrně výrazný designový prvek. Pokud se to potvrdí, půjde o jeden z nejviditelnějších odklonů od současného designového jazyka iPhonů. Jen pro zajímavost, podobnou cestou šel v minulosti i Google u svých Pixelů, takže Apple vlastně „jen“ oživí něco, co tu už bylo.
Fotogalerie
Co se barev týče, Apple má být tentokrát překvapivě při zemi. „Potvrzena“ má být zatím pouze bílá varianta, přičemž při uvedení na trh by měl být k dispozici už jen jeden další barevný odstín. Dvě barvy na startu sice nejsou u Applu běžné, ale u úplně nové kategorie produktu to může být způsob, jak si ohlídat výrobu i logistiku. Navíc pokud vzpomínáte na iPhone X, i ten dorazil jen ve dvou barvách – konkrétně bílé a černé.
Z konstrukčního hlediska je zajímavá i informace o vnitřním uspořádání. Základní deska má být umístěna na pravé straně zařízení, což vysvětluje přesun tlačítek hlasitosti nahoru. Apple se tím má vyhnout nutnosti vést kabeláž přes displejovou část na levou stranu, čímž se uvolní více místa uvnitř zařízení. Vnitřní struktura má mít vrstvené uspořádání, kde je maximum prostoru věnováno displeji a baterii. Právě baterie má být podle leakera vůbec největší, jaká se kdy v iPhonu objevila, což by odpovídalo dřívějším spekulacím o výrazném zaměření Applu na výdrž.
Instant Digital navíc nepatří mezi vyloženě špatné zdroje, ba právě naopak. V minulosti poměrně přesně trefil například žlutý iPhone 14, matné sklo u iPhonů 15, drobný refresh Apple Watch Series 9, příchod prostorového videa na iPhone 15 Pro nebo změnu orientace přední kamery u iPadů Air a Pro. I proto jsou jeho aktuální informace brány poměrně vážně.
Další dřívější úniky mluví o tom, že první skládací iPhone nabídne 7,8palcový vnitřní displej bez viditelného ohybu, 5,5palcový vnější displej, Touch ID, dvojici zadních fotoaparátů, čip A20 a modem C2. Pokud vše půjde podle současných spekulací, Apple by mohl svůj první skládací iPhone představit po boku iPhonu 18 Pro a 18 Pro Max ještě letos. A pokud se tyto designové změny potvrdí, bude to jeden z největších vizuálních skoků, jaké iPhone za poslední roky zažil.