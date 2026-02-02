iPhone Flip: Apple vyvíjí první „véčkový“ iPhone!

„Véčkové“ mobily ještě nevymřely, ba právě naopak – dost možná je čeká velká renesance. Apple si totiž podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu pohrává s myšlenkou dalšího skládacího iPhonu, tentokrát ale v úplně jiném provedení, než jaké se kolem Applu skloňuje nejčastěji. Ve hře má totiž být takzvaný „iPhone Flip“, tedy véčkový model ve stylu dnešních Galaxy Z Flip nebo moderní Motoroly Razr. Jinými slovy telefon, který sází spíš na kompaktní rozměry a skladnost než na co největší displej. A pokud by Apple s něčím takovým v budoucnu dorazil, je jasné, že jej bude mnoho dalších výroců následovat.
Stále samozřejmě platí, že nejde o zařízení, které by mělo dorazit jako první v rámci ohebných produktů. Apple má totiž podle všeho nejprve představit klasický skládací iPhone otevíraný jako kniha, tedy konkurenci k řadě Galaxy Z Fold. Ten by měl nabídnout zhruba 7,7“ vnitřní displej, víc prostoru pro multitasking, sledování videí nebo hraní her a obecně ukázat, že Apple bere kategorii skládacích telefonů vážně. Až poté by případně mohlo přijít na řadu véčko.
Podle Gurmana totiž Apple sází na to, že pokud se první skládací iPhone chytí a vytvoří skutečnou poptávku, dává smysl nabídnout i další tvary a velikosti, což v současnosti dělá i u klasických iPhonů, kde si každý vybere podle preferencí. Zároveň ale dodává poměrně střízlivou poznámku, že iPhone Flip rozhodně nemá vstup na trh jistý a zatím jde spíš o průzkum možností než hotový plán.
Jinými slovy, Apple zjevně zkoumá, kam až může skládací iPhone posunout, ale nic není vytesané do kamene. Pokud se však véčkový iPhone někdy skutečně objeví, bude to znamenat, že Apple věří, že skládací telefony už nejsou jen okrajovou záležitostí pro nadšence, ale plnohodnotnou kategorií, která si zaslouží víc než jeden jediný model.