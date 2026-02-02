Konkurence bude závidět: První ohebný iPhone přinese skvělou výdrž baterie!

Apple se podle čerstvých úniků chystá u svého prvního skládacího iPhonu zaútočit tam, kde to dnes většina konkurence spíš dohání kompromisy. U první jablečné skádačky bychom se totiž měli údajně dočkat velmi slušné výdrže baterie, která je u ohebných telefonů kvůli jejich konstrukci v kombinaci s velkými displeji poměrně problematickou záležitostí. A pokud se informace potvrdí, mohla by být tato vlastnost přesně tím, kde Apple ukáže, že skládací telefon nemusí nutně znamenat kratší výdrž nebo neustálé hledání nabíječky.
S informacemi o skvělé výdrži baterie přišel před pár hodinami známý leaker vystupující pod přezdívkou Fixed Focus Digital, jehož zdroje tvrdí, že Apple testuje baterii s kapacitou přes 5 500 mAh, což by z ní udělalo vůbec největší baterii, jaká se kdy v iPhonu objevila. Pro srovnání, současný iPhone 17 Pro Max má 5 088 mAh, tedy citelně méně. A ještě zajímavější je pohled na konkurenci. Google Pixel Fold i aktuální Galaxy Z Fold se pohybují výrazně níž, což by Applu mohlo dát velmi silnou zbraň do ruky.
Nejde přitom o úplně novou spekulaci. Už loni se objevily zprávy, že Apple testuje baterie v rozmezí zhruba 5 400 až 5 800 mAh a že výdrž je jednou z hlavních priorit celého projektu. Apple má navíc údajně pracovat s vysokohustotními články a zároveň výrazně optimalizovat spotřebu, což je oblast, ve které má dlouhodobě silné know-how. Jinými slovy, nejde jen o velké číslo na papíře, ale o kombinaci hardwaru a efektivity. Samotný skládací iPhone pak má podle úniků nabídnout téměř 8″ vnitřní displej bez viditelného přehybu, menší vnější obrazovku, Touch ID, dvojici zadních fotoaparátů, čip A20 a nový modem C2. Pokud vše půjde podle plánu, premiéra by měla proběhnout po boku iPhonů 18 Pro ještě letos. A pokud si Apple opravdu pohlídá výdrž, může to být přesně ten detail, kterým skládací iPhone konkurenci nepříjemně zaskočí.