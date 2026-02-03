iPhony 18 dorazí ve dvou vlnách

Apple se podle všeho chystá na jednu z největších změn v historii uvádění iPhonů. Namísto tradičního podzimního představení celé generace najednou má být řada iPhone 18 rozdělena do dvou samostatných uvedení. Tento scénář nyní potvrzuje nejen analytik Ming-Chi Kuo a zdroje z Bloomberg či The Information, ale také nová zpráva serveru Nikkei Asia. Ve druhé polovině letošního roku, konkrétně v září, má Apple představit tři nejpokročilejší modely nové generace v podobě iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a vůbec první skládací iPhone označovaný jako iPhone Fold.
Modely iPhone 18 Pro a 18 Pro Max nabídnou 6,3″, respektive 6,9″ displej a oba budou poháněny čipem A20 Pro vyráběným 2nm procesem (N2) s novým řešením balení WMCM. Shodně mají disponovat 12 GB operační paměti LPDDR5, novým modemem Apple C2 a vylepšeným systémem Face ID se strukturovaným světlem a menším Dynamic Islandem. Fotoaparáty mají projít další evolucí. Oba Pro modely mají dostat hlavní 48MP snímač se sedmičlennou optikou a variabilní clonou, doplněný o 48MP periskopický teleobjektiv a další 48MPx senzor se šestiprvkovou optikou. Přední kamera má mít rozlišení 18 MPx se šestičlennou soustavou čoček.
Zcela odlišným zařízením má být iPhone Fold. Ten má rovněž s „pročkovou“ řadou dorazit letos s čipem A20 Pro, 12 GB LPDDR5 paměťmi i modemem Apple C2. Klíčovým rozdílem však bude konstrukce a způsob ovládání. Skládací iPhone má nabídnout velký 7,8″ vnitřní displej a menší externí obrazovku o velikosti přibližně 5,3″. Zajímavostí je absence Face ID. Apple má u tohoto modelu vsadit na Touch ID, a to pravděpodobně integrované do tlačítka. Fotoaparáty mají být o něco jednodušší než u Pro modelů, konkrétně kombinace 48MP snímače se sedmičlennou optikou a druhého 48MP senzoru se šestiprvkovou optikou. Konstrukce má kombinovat titan a hliník.
Standardní iPhone 18 má následovat až v první polovině příštího roku. Apple tímto krokem podle Nikkei Asia reaguje na několik faktorů současně. Tím hlavním jsou přetrvávající problémy v dodavatelském řetězci, zejména v oblasti pamětí, kde výrobci upřednostňují AI servery před mobilní elektronikou. Apple rovněž získá větší marketingovou flexibilitu. Místo toho, aby si základní model konkuroval s Pro verzemi v jednom období, dostane vlastní prostor. Podobná strategie je běžná například u iPadů.