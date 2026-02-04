Apple Studio Display 2 dorazí už za pár měsíců a je to skvělá zpráva!

Je tomu skoro až k nevíře, ale za zhruba měsíc a půl tomu budou přesně 4 roky od chvíle, co Apple začal prodávat vedle tehdejší žhavé novinky Macu Studio i zbrusu nový Studio Display. Já se na něj byl tehdy podívat a následně jsem jej i měl možnost testovat s tím, že po designové stránce se tehdy jednalo o klenot, který nabízel velmi slušné zobrazovací schopnosti. Respektive, tehdy byly jen dvě věci, které si zasloužily mou optikou zlepšit do budoucna. A jak se zdá, minimálně jedna z nich se již brzy zlepšení skutečně dočká. Řeč je konkrétně o navýšení obnovovací frekvence ze současných 60Hz na 120Hz, což je hodnota, která se stávala pomalu standardem už před lety.
Právě fixních 60Hz bylo u Studio Displaye mnoha uživateli kritizováno už při samotném uvedení. Naštěstí se však zdá, že se blýská na lepší časy. V posledních týdnech jsme totiž mohli slyšet od celé řady zdrojů, že Apple chystá druhou generaci Studio Displaye, přičemž nyní přišel spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu s tvrzením, že k odhalení dojde v první polovině letoška a hlavní novinkou bude právě navýšení obnovovací frekvence na 120Hz. Další novinkou by pak mělo být nasazení čipu A19 či A19 Pro, který se bude pravděpodobně starat primárně o chytré funkce webkamery, zejména pak Control Stage či snímání pracovní plochy.
Naopak zobrazovací schopnosti jako takové zůstanou podle všeho vyjma vyšší obnovovací frekvence nezměněny. Šušká se sice o tom, že Apple do budoucna u svých displejů počítá i s OLED panely namísto nynějšího LCD, nicméně nyní se tak stát ještě nemá. A i kdyby Apple nasadil pokročilejší LCD panel, je jasné, že kvalitě, kterou by dodal OLED, se v tomto směru nevyrovná. Ostatně, kdo si ještě stejně jako já pamatuje, jaké to bylo přejít z LCD iPhonu na OLED iPhone, dá mi jistě za pravdu. Ale kdo ví, třeba má Apple v rukávu nějaký další trumf, který se mu zatím daří dokonale skrývat a který bude stát za pár týdnů za to. Jste zvědaví alespoň tak, jako my?