7 tipů na FIXED příslušenství pod stromeček dle redakce LsA

Stále nemáte vyřešené všechny vánoční dárky? Nevadí! Pokud byste někomu rádi nadělili příslušenství k jeho Apple produktům, jsou skvělou volbou kousky z dílny českého výrobce příslušenství FIXED. Těch jsem v průběhu letoška otestoval opravdu mnoho, díky čemuž vám mohu nyní doporučit sedmičku kousků, které za mě rozhodně pod stromečkem potěší. Pojďme tedy na to.
FIXED MagWallet: Skvělá magnetická peněženka s podporou Apple Najít
Když jsem FIXED MagWallet testoval, rychle mi došlo, že přesně tenhle typ příslušenství dává jako dárek pod stromeček největší smysl. Magneticky se přichytí na záda iPhonu přes MagSafe, pojme karty i bankovky a hlavně nabídne plnohodnotnou podporu aplikace Najít, takže pokud se peněženka někde zatoulá, není to žádná tragédie. V praxi funguje sledování spolehlivě a oceňoval jsem i to, že MagWallet lze dohledat nejen když je na iPhonu, ale i samostatně přes síť zařízení Apple. Zpracování z umělé kůže působí bytelně, karty drží pevně a výřez pro rychlé placení je drobnost, která ale v běžném používání potěší. Ve srovnání s originální MagSafe peněženkou od Applu mi FIXED varianta přišla praktičtější, chytřejší a zároveň cenově dostupnější. Pokud tedy vybíráte dárek pro někoho, kdo iPhone používá každý den a nechce řešit, kam zase položil peněženku, FIXED MagWallet je přesně ten typ vychytávky, která nezůstane ležet v šuplíku.
FIXED MagSnap: Selfie tyč s MagSafe držákem, kterou si zamilujete
FIXED MagSnap je ten typ příslušenství, u kterého jsem si během testování říkal, že tohle by klidně mohl být dárek, který obdarovaný začne používat hned po rozbalení. Jde o selfie tyč s MagSafe držákem a integrovaným tripodem, která je překvapivě skladná, ale zároveň dostatečně stabilní i pro delší focení nebo natáčení videí. Magnetické uchycení iPhonu funguje spolehlivě, telefon drží pevně a člověk nemusí řešit žádné svorky nebo šroubování. V praxi jsem MagSnap používal hlavně na výletech, při focení rodiny nebo skupinových snímků, kde s tripodem rázem odpadá nutnost někoho shánět, aby vás vyfotil. Potěšilo mě i bezdrátové dálkové ovládání, díky kterému není potřeba běhat k telefonu a zpět. Jako dárek pod stromeček je to ideální volba pro každého, kdo si rád fotí, točí videa nebo cestuje, protože MagSnap kombinuje jednoduchost, praktičnost a chytré řešení, které s iPhonem dává perfektní smysl.
FIXED MagPad Pro Qi2: Rychlá MagSafe nabíječka pro váš iPhone
Když jsem se během testování dostal k FIXED MagPad Pro Qi2, byl jsem mile překvapený tím, jak jednoduše dokáže zrychlit každodenní rutinu s iPhonem. Tahle MagSafe nabíječka podporující standard Qi2 přitom zaujme už na první pohled svou kompaktní konstrukcí a pevnou magnetickou vazbou, která drží iPhone přesně tam, kde má a to bez poskakování a přehazování. V běžném provozu jsem ocenil především to, jak rychle se telefon nabíjí a zároveň jak nenápadně zapadne nabíječka na stůl vedle počítače nebo na noční stolek. Nemusíte řešit kabely a hledat správnou polohu, ale jen jednoduše přiložíte a telefon začne přijímat energii. MagPad Pro Qi2 navíc zvládá i větší telefony s přehledem a díky stabilnímu uchycení skvěle drží na zádech i při krátkém kontrolování notifikací nebo videohovorů. Jako dárek je to ideální volba pro každého, kdo má iPhone s MagSafe a chce si bezdrátové nabíjení opravdu ulehčit.
FIXED 3v1 MagFlex Alu: Cestovní nabíjecí stojánek pro vaše Apple produkty
FIXED 3v1 MagFlex Alu jsem během testování bral hlavně jako cestovní řešení, ale velmi rychle se z něj stal stojánek, který jsem používal i doma. Myšlenka mít jedno kompaktní zařízení, na které večer odložím iPhone, Apple Watch i AirPods a ráno mám všechno plně nabité, je návyková rychleji, než by se mohlo zdát. Magnetické uchycení iPhonu funguje spolehlivě, hodinky se nabíjejí bez nutnosti cokoliv složitě řešit a celé provedení z hliníku působí bytelně a prémiově. Velkým plusem je skládací konstrukce, díky které se MagFlex Alu vejde bez problémů do batohu nebo příručního zavazadla, aniž by zabíral zbytečně místo. V praxi jsem ocenil i to, že stojánek udrží telefon ve vhodném úhlu, takže se hodí třeba na noční stolek nebo pracovní stůl. Jako dárek pod stromeček je to ideální volba pro každého, kdo má víc Apple zařízení a nechce s sebou na cesty tahat několik nabíječek a kabelů.
FIXED MagZen 10 Pro: Nekompromisní bezdrátová powerbanka
FIXED MagZen 10 Pro je powerbanka, u které jsem si při testování rychle uvědomil, že cílí na uživatele, kteří nechtějí dělat kompromisy. Magnetické uchycení přes MagSafe funguje výborně, powerbanka drží na zádech iPhonu jistě a ani při běžném používání nemá tendenci se posouvat nebo odpojovat. V praxi jsem oceňoval hlavně kombinaci vysoké kapacity a bezdrátového nabíjení, díky čemuž není potřeba řešit kabely ani hledat zásuvku ve chvíli, kdy to nejméně čekáte. Zpracování působí prémiově, tělo je tenké, elegantní a na telefonu nepůsobí zbytečně robustně, což u výkonnějších powerbank rozhodně nebývá samozřejmostí. MagZen 10 Pro se mi osvědčila hlavně na cestách a delších dnech mimo domov, kdy chcete mít jistotu, že vám iPhone vydrží až do večera. Jako dárek pod stromeček potěší každého náročnějšího uživatele, který chce mít energii vždy po ruce, ale zároveň si potrpí na design a pohodlí.
FIXED Slim Traveller: Cestovní nabíječka, která se vejde kamkoliv
FIXED Slim Traveller jsem testoval jako ryze cestovní nabíječku, ale velmi rychle se ukázalo, že jde o příslušenství, které má své místo i mimo kufr nebo batoh. Je extrémně kompaktní, lehká a díky výměnným koncovkám použitelná prakticky kdekoliv na světě, což z ní dělá ideálního společníka na dovolené i pracovní cesty. V praxi jsem ocenil hlavně to, že se vejde doslova kamkoliv, aniž byste museli řešit objemné adaptéry nebo redukce. Přesto nabídne dostatek výkonu pro nabíjení iPhonu, iPadu i další elektroniky a zvládá to rychle a spolehlivě. Slim Traveller je přesně ten typ dárku, který možná na první pohled nepůsobí efektně, ale jakmile ho obdarovaný začne používat, rychle pochopí, jak moc ulehčuje život. Pokud tedy hledáte pod stromeček něco praktického pro cestovatele, kteří jsou neustále v pohybu, tohle je sázka na jistotu.
FIXED MagAir: Jednoduše skvělá autonabíječka
FIXED MagAir je autonabíječka, u které jsem si už po pár jízdách uvědomil, jak moc dokáže zpříjemnit každodenní používání iPhonu v autě. Magnetické uchycení přes MagSafe funguje spolehlivě, telefon drží pevně i na horších silnicích a zároveň se okamžitě začne bezdrátově nabíjet, takže odpadá věčné zapojování kabelu před každou cestou. V praxi jsem ocenil hlavně jednoduchost celého řešení, kdy iPhone jednou rukou přicvaknete na držák a máte hotovo. Nabíječka působí kvalitně zpracovaná, v interiéru auta nepůsobí rušivě a díky promyšlené konstrukci je telefon dobře viditelný třeba pro navigaci. MagAir se mi osvědčila jak při krátkých přesunech po městě, tak při delších trasách, kdy chcete mít jistotu, že dorazíte s dostatkem energie. Jako dárek pod stromeček je ideální pro každého řidiče s iPhonem, který chce mít v autě pořádek, pohodlí a funkční řešení bez kompromisů.