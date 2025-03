Recenze FIXED MagSnap: Selfie tyč s tripodem, kterou budete (nejen) při výletech milovat

Fotografování selfie se stalo v posledních letech naprostým fenoménem, stejně jako obecně focení a natáčení na telefon. Aby byla tato aktivita co možná nejpohodlnější a nejpříjemnější, využívá k ní mnoho lidí nejrůznější selfie tyče, stojany či držáky, které slouží jako jejich prodloužená ruka a které jim umožňují zachytit některé záběry lépe, než by to bylo možné klasicky „z ruky“. A jelikož se počasí za okny konečně zase zlepšuje a čekají nás hezké dny, není od věci se na jeden takový produkt podívat. Do redakce nám totiž nedávno dorazila na testy selfie tyč s tripodem FIXED MagSnap a jelikož stojí opravdu za to, je na čase vám ji představit.

Technické specifikace

FIXED MagSnap je teleskopická selfie tyč s integrovaným tripodem, která využívá silné MagSafe magnety pro bezpečné uchycení iPhonu bez nutnosti klasických kleští. Díky konstrukci z odolné hliníkové slitiny je lehká a zároveň pevná, přičemž její teleskopické rameno se skládá z pěti částí a umožňuje prodloužení až na 72 cm. V případě potřeby lze rukojeť snadno rozložit a přeměnit MagSnap na stabilní tripod, který doplňuje odnímatelná bezdrátová spoušť s dosahem až 10 metrů. Tyč je kompatibilní s iPhony, potažmo i jinými smartphony s MagSafe či MagSafe kryty. V kompaktním složeném stavu měří pouhých 17 cm, což z ní dělá ideálního společníka na cesty. S váhou 170 gramů ji snadno přibalíte do batohu či kabelky a budete vždy připraveni zachytit perfektní momenty. A jelikož je tyč dostupný v černé i bílé variantě, na své si přijde opravdu každý.

Fotogalerie FIXED MagSnap 1 FIXED MagSnap 2 FIXED MagSnap 3 FIXED MagSnap 4 FIXED MagSnap 5 FIXED MagSnap 6 FIXED MagSnap 7 FIXED MagSnap 8 FIXED MagSnap 9 FIXED MagSnap 10 Vstoupit do galerie

Testování

Aby vám selfie tyč sloužila přesně tak, jak má, je nejprve potřeba spárovat její Bluetooth spoušť s telefonem. To provedete naprosto jednoduše tak, že ze spouště vytáhnete aktivační plast bránící vybíjení baterie a následně tlačítko spouště podržíte. Jakmile tak učiníte, LED dioda na spoušti začne blikat zeleně, což je signálem toho, že je vše připraveno ke spárování a vy spoušť uvidíte v nabídce Bluetooth na vašem iPhonu. Zde si pak stačí spoušť už jen přidat a je hotovo. Od této chvíle přes ní lze pořizovat snímky s tím, že se k telefonu vždy automaticky po spuštění připojí, což je rozhodně super.

Co se pak týče používání selfie tyče jako takové, zde nemám absolutně žádnou výtku. Moc se mi líbí magnetické přichycení telefonu, jelikož se jedná o extrémně intuitivní a jednoduché řešení, která má navíc u iPhonů 16 (Pro) poměrně zajímavý přesah. Sám totiž mám už nějaký ten pátek doma podobnou selfie tyč, která je však vybavena namísto magnetického kruhu klasickými čelistmi, které sevřou telefon a drží jej mezi sebou. To je sice samo o sobě také fajn řešení, byť z hlediska instalace určitě složitější než v případě přichycení iPhonu na MagSafe konektor, ale co je zde hlavní, čelisti mají u iPhonů 16 (Pro) tendenci mačkat boční tlačítko pro ovládání fotoaparátu.

Když jsem tedy chtěl do tohoto starého držáku iPhone 16 (Pro) vložit, musel jsem si vždy dost vyhrát s tím, jak jej tam umístím, abych čelistmi nepřekryl právě tlačítko fotoaparátu a nezačal natáčet, fotit a tak podobně. To ale zde absolutně nehrozí. Magnetický konektor totiž drží telefon (logicky) jen za záda, takže máte díky tomu bezproblémový přístup ke všem prvkům na vašem telefonu, což je rozhodně super. A díky tomu, že je magnetický konektor kulatý stejně jako v případě magnetů v zádech iPhonu, potažmo v krytech, můžete svůj telefon přichytit k tyči bez problému jak na výšku, tak i na šířku, potažmo jakkoliv jinak potřebujete.

Tyč jako taková je v ruce opravdu lehká a použité materiály – tedy plast v kombinaci s hliníkem – působí jak na pohled, tak i na omak opravdu kvalitě. Jinými slovy, určitě se nemusíte bát, že by vám domů dorazil nějaký aušus z Aliexpresu, protože tomu tak v žádném případě není. Super je za mě i to, že jednotlivé nožky tripodu na sobě nejsou nějak závislé, takže jste schopni postavit tyč klidně i na různé nerovné povrchy a nožkami docílit dokonale kolmého postavení tyče. A díky gumovým protiskluzovým spodkům nožek je zajištěno i to, že vám tyč jen tak neujede.

Fotogalerie #2 FIXED MagSnap 11 FIXED MagSnap 12 FIXED MagSnap 13 FIXED MagSnap 14 FIXED MagSnap 15 FIXED MagSnap 16 Vstoupit do galerie

Ideální odpor má i samotné rameno s magnetickým konektorem, na které se iPhone připíná. To lze samozřejmě naklánět dle vašich potřeb s tím, že tuhost je nastavena tak, aby se telefon po připnutí nemohl jakkoliv hýbat (například samovolným náklonem), ale zároveň, aby bylo možné náklon nastavit bez vynaložení zbytečně velké síly.

Vlastně jediná věc, která by produktu slušela, by byla o kapičku inteligentnější spoušť. Ta sice funguje bezchybně, ale je omezena jen na „kliknutí“ – tedy jinými slovy simuluje tapnutí na displej a to i ve chvíli, kdy tlačítko podržíte. Za mě by bylo určitě super, kdyby rozpoznala i přidržení s tím, že by na to zareagovala spuštěním natáčení, vytvořením sekvence fotek a tak podobně. Jedná se však o malý neduh jinak skvělého produktu, který mě baví už nyní na zahradě, natož pak v létě při výletech.

Fotogalerie #3 FIXED MagSnap 19 FIXED MagSnap 18 FIXED MagSnap 17 FIXED MagSnap 16 FIXED MagSnap 15 FIXED MagSnap 14 FIXED MagSnap 13 FIXED MagSnap 12 FIXED MagSnap 11 Vstoupit do galerie

Resumé

FIXED MagSnap je v mých očích asi to nejlepší, co si můžete v současnosti v rámci selfie tyčí a malých přenosných stativů pro iPhone 12 a novější, potažmo cokoliv s magnety v krytu pořídit. Přichycení telefonu k magnetickému držáku je totiž pevné, rychlé a hlavně extrémně komfortní. Je totiž jen a jen na vás, zda telefon přichytíte na výšku, na šířku nebo snad zešikma. Kulatý magnetický držák vám totiž dovolí cokoliv, co vás jen napadne. Můžeme se sice bavit o tom, zda by nebylo fajn, kdyby byla tyč delší a tím pádem by dokázala ještě lépe suplovat klasické stativy, ale v takovém případě by zase zásadně ztloustla rukojeť. Myslím si tedy, že současná verze tohoto produktu dává ve všech ohledech smysl a já tak nemám absolutně žádný problém vám její pořízení doporučit. I v mé výbavě si totiž najde své místo, které převezme od dosavadní selfie tyče s čelistmi.

FIXED MagSnap lze zakoupit zde