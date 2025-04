Recenze FIXED MagPad Pro s Qi2: Rychlé bezdrátové nabíjení pro váš iPhone je tu!

Patříte mezi fanoušky bezdrátového nabíjení a propadli jste v posledních letech jeho propojení s magnetickým přichycením k zádům telefonu? Pak by vás mohla tato recenze zaujmout. Do redakce na testy nám totiž dorazila magnetická nabíječka FIXED MagPad Pro s podporou Qi2, díky které lze všechny iPhony disponující MagSafe konektorem nabíjet bezdrátově až 15W – tedy stejným příkonem, jaký nabízí originální Apple MagSafe nabíječka první generace. Řešení od českého FIXEDu toho však nabízí oproti Applu ještě víc a není proto od věci vás s ním řádně seznámit. Pojďme tedy na to.

Technické specifikace, zpracování a design

FIXED MagPad Pro zaujme už na první pohled svým precizně zpracovaným tělem z hliníku v elegantní barvě Space Gray, které skvěle ladí s ekosystémem Applu. Nabíjecí plocha je pokryta jemným silikonovým materiálem, který chrání sklo zad telefonu před poškrábáním. Díky integrovaným magnetům se nabíječka snadno a přesně přichytí ke kompatibilním iPhonům od řady 12 výš, včetně těch v MagSafe krytu, a zůstane spolehlivě na místě i při používání telefonu. Praktickým doplňkem je výklopný kovový stojánek, který dovolí postavit telefon do ideálního úhlu třeba pro FaceTime nebo sledování videí během nabíjení.

Fotogalerie Fixed MagSafe Qi2 puk 3 Fixed MagSafe Qi2 puk 4 Fixed MagSafe Qi2 puk 5 Fixed MagSafe Qi2 puk 6 Fixed MagSafe Qi2 puk 7 Vstoupit do galerie

Z hlediska parametrů nabídne FIXED MagPad Pro výkon až 15 W, což je dvojnásobek oproti běžným 7,5W bezdrátovým nabíječkám. Plně totiž využívá možnosti nové standardizované technologie Qi2, a díky zpětné kompatibilitě zvládne nabít i starší zařízení s podporou Qi1. Napájení probíhá přes přibalený 1,2metrový USB-C kabel s odolným nylonovým úpletem a hliníkovou koncovkou. Nabíječka podporuje vstupní napětí 5V až 12V a výstupní výkon od 5 do 15 W. Se svou hmotností pouhých 70 gramů a tloušťkou 9,2 mm je navíc ideálně kompaktní, takže se snadno přenáší a nepřekáží ani na pracovním stole, ani na nočním stolku.

Testování

Protože jsem prakticky od příchodu MagSafe konektorů do iPhonů velkým příznivcem tohoto řešení a v posledních letech nenabíjím prakticky jinak než pomocí magnetických, potažmo přímo MagSafe nabíječek, byl jsem na MagPad Pro opravdu zvědavý. A musím říci, že právem. Designově se totiž jedná o velmi hezkou nabíječku a z hlediska jejího používání to pak platí dvojnásob. Deklarované až 15W nabíjení díky podpoře Qi2 je totiž samozřejmě k dispozici, což v praxi znamená, že z 0 na 100 % jste nový iPhone 16 Pro schopni nabít za zhruba dvě hodiny, což je na poměry bezdrátového nabíjení naprostý luxus.

Zprvu je samozřejmě nabíjení rychlejší, přičemž jak se baterie postupně „plní“ energií, nabíjení pozvolna zpomaluje, přičemž poslední procenta jsou už pak docela na dlouho. To ale není samozřejmě chyba nabíječky, nýbrž ochranný mechanismus, který má (nejen) Apple u svých iPhonů nasazený kvůli tomu, aby baterie v nich při nabíjení co nejméně trpěly. Co se mi pak osobně dost líbí, je to, že nabíjecí puk při nabíjení takřka nehřeje a vy tak nemáte absolutně žádný problém s používáním telefonu v průběhu nabíjení.

Osobně se mi dost líbí i integrovaná kruhová opěrka, díky které může nabíječka posloužit při nabíjení jako spolehlivý stojánek. Rozsah kloubu opěrky je totiž opravdu velký, díky čemuž si tak lze telefon nahnout přesně tak, jak člověk zrovna potřebuje. Fajn je pak i to, že jej nemusíte používat jen v režimu na šířku, ale zvládnete jej využít i v režimu na výšku – byť samozřejmě s nižší stabilitou vzhledem k tomu, že se bude stojící iPhone opírat v takovém případě o svou kratší stranu. Jinak zde ale není co řešit – zkrátka spolehlivé, praktické a líbivé řešení.

De facto jediná věc, která může na někoho u této nabíječky působit negativně, je tak její tloušťka 9,2mm, což není na první pohled málo. Přiznám se, že i mě zprvu tato tloušťka trochu zarazila, ale po delším používání jsem si uvědomil, že jiné řešení zde vlastně ani nasadit nešlo. Nabíječka je totiž širší de facto jen kvůli tomu, aby dokázala skrýt při složeném stavu opěrný prstenec sloužící jako stojánek. Kdyby stojánkem nedisponovala, byla by její tloušťka srovnatelná s Apple MagSafe nabíječkou a to na desetiny milimetru. Je nicméně dobré o této věci vědět a při nákupu ji brát na zřetel.

Fotogalerie #2 Fixed MagSafe Qi2 puk 9 Fixed MagSafe Qi2 puk 10 Fixed MagSafe Qi2 puk 11 Vstoupit do galerie

Resumé

Magnetický nabíjecí puk FIXED MagPad Pro snad ani nelze hodnotit jinak než pozitivně. Jeho hlavní předností je podpora Qi2, díky které dokáže nabít iPhony 12 a novější 15W, což byla donedávna výsada jen originální Apple MagSafe nabíječky. Díky magnetickému přichycení k zádům telefonu jej pak můžete používat bez jakéhokoliv problému i při samotném nabíjení, přičemž výklopný stojánek kopírující tvar nabíječky je pak už jen pomyslnou třešinkou na dortu, která dokáže být díky skvělé využitelnosti opravdu sladká.

Rázem totiž dělá z nabíječky poměrně univerzálního parťáka, který vám kromě energie dodá i komfort v podobě možnosti jednoduše si telefon při nabíjení opřít a například na něm sledovat videa, vyřizovat videohovory a tak podobně. FIXED MagPad Pro je pro mě tedy velmi příjemným překvapením a zároveň produktem, který zejména majitelům iPhonů 15 (Pro) a starších mohu jedině doporučit. Oproti Apple MagSafe 1 vám toho totiž nabídne víc a za podobnou cenu.

FIXED MagPad Pro lze zakoupit zde