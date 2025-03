Recenze FIXED MagWallet: Magnetická peněženka s podporou Najít, která strká originál od Applu do kapsy

Magnetický konektor MagSafe v zádech novějších iPhonů či krytech neslouží v žádném případě jen k nabíjení. Využít jej totiž třeba lze i k přichycení nejrůznějšího příslušenství v čele s magnetickými peněženkami, které pojmou nejrůznější karty či bankovky. Jak ale vybrat kousek, který stojí za to, když jich je v prodeji celá řada? Odpovědí na tuto otázku může být novinka z dílny české společnosti FIXED. Ta nese název MagWallet a jelikož mi došla nedávno na test, je na čase vás s ní seznámit.

Technické specifikace, zpracování a design

Pokud hledáte elegantní a praktický doplněk k iPhonu, FIXED MagWallet s podporou MagSafe si vaši pozornost bezesporu zaslouží. Tato stylová peněženka se díky silným magnetům spolehlivě přichytí nejen přímo na záda iPhonu, ale i na MagSafe kompatibilní kryty. Hlavní devizou je však integrovaný lokátor s certifikací Apple Find My. Spárováním s aplikací Najít tak získáte jistotu, že svou peněženku jen tak někde nezapomenete. Pokud ji přesto někde zapomenete poblíž, můžete ji snadno lokalizovat pomocí zvukové signalizace, nebo ji dohledat kdekoli na světě díky anonymní síti Apple využívající miliony zařízení.

MagWallet je vyrobena z kvalitní umělé kůže a nabídne prostor pro tři karty i několik bankovek, které bezpečně drží díky vnitřnímu klipu. Praktický výřez na spodní straně usnadňuje jejich rychlé vysunutí, což oceníte zejména při placení. S tloušťkou pouhých 11 mm perfektně splyne s telefonem a bez problémů se vejde i do těsných kapes. Potěší i bezdrátové nabíjení s výdrží až tři měsíce na jedno nabití. O poklesu kapacity vás navíc včas informuje decentní LED indikátor. Vyrazit ven tak můžete klidně jen s iPhonem a touto praktickou peněženkou – o vše důležité budete mít postaráno.

Cena peněženky FIXED MagWallet je standardně nastavena na 999 Kč.

Rozdíly oproti originálu od Applu

Protože již roky používám takřka na denní bázi originální MagSafe peněženku, mohu díky tomu řešení od FIXED právě s tím od Applu porovnat. A že je rozdílů opravdu požehnaně. Vždyť tyto peněženky se liší prakticky ve všem důležitém. To první, na co je třeba upozornit, je fakt, že zatímco peněženka od Applu nabízí de facto jen pasivní podporu Najít, jelikož lokace peněženky je k dispozici jen po jejím připnutí k iPhonu. To jinými slovy znamená, že pokud peněženku ztratíte, můžete se rozloučit s možností sledovat její polohu jen díky tomu, že kolem ní projde někdo s iPhonem či jiným Apple produktem. V Najít totiž uvidíte jen poslední zaznamenanou polohu – tedy místo, kde vám peněženka z iPhonu odpadla.

To v případě peněženky od FIXED se jedná o úplně jinou písničku. Tato peněženka je sice trochu tlustší než ta od Applu, zato je však její podpora Najít plnohodnotná, takže i když se vám odepne z iPhonu, můžete její polohu neustále sledovat díky síti Najít, ve které bude její poloha aktualizována pomocí Apple zařízení, která se k ní přiblíží. Její vystopování by tedy mělo být podstatně jednodušší i v případě, že vám ji například někdo ukradne. Jasně, to vše s sebou nese určité negativum ve formě nutnosti peněženku nabíjet jednou za tři měsíce, ale myslím si, že se jedná o docela malé minus, uvědomíme-li si, nakolik je plnohodnotná podpora Najít užitečným benefitem.

Fotogalerie FIXED MagWallet 1 FIXED MagWallet 2 FIXED MagWallet 3 FIXED MagWallet 4 FIXED MagWallet 5 Vstoupit do galerie

Rozdíl je samozřejmě i v materiálu. Zatímco Apple v minulosti využíval pravou kůži a nyní vsází na FineWoven materiál, FIXED používá umělou kůži. Já mám k dispozici od Applu jak koženou, tak FineWoven variantu, přičemž primárně používám koženou verzi. A přestože ji mám již od podzimu 2021, stále vypadá skvěle. Naopak s FineWoven materiálem úplně dobré zkušenosti nemám, jelikož kryt, který jsem loni používal spolu s iPhonem 15 Pro, po delším používání úplně pěkně nevypadá. Pokud tedy bude mí umělá kůže FIXEDu podobnou výdrž i dlouhodobé vlastnosti jako pravá kůže, je rozhodně o co stát.

Dalším plusem, které nabízí řešení FIXED oproti Applu, je speciální vnitřní klip pro lepší uchycení karet či bankovek. Jedná se vlastně jen o zřejmě kus plechu, který vyvíjí zespodu tlak na karty a tím zajišťuje, že jen tak nevypadnou. Aby se vám pak karty vytahovaly z peněženky co nejlépe, na spodní straně předku peněženky je k dispozici výřez, který slouží právě pro snadné vysouvání. To v případě Applu jakýkoliv vnitřní bezpečnostní mechanismus chybí a tedy dáte-li do něj třeba jen jednu kartu, riskujete, že vám vypadne, jelikož má v peněžence tendenci se hýbat kvůli tomu, že je otvor kolem ní větší (respektive má určitou vůli). Co se pak týče vytahování karet či bankovek z originálu, kvůli absenci předního výřezu je zpravidla třeba peněženku odepnout a využít výřez na její zadní straně. To sice není problém, v porovnání s řešením od FIXED se ale jedná o méně komfortní řešení.

Testování

Přidání peněženky FIXED MagWallet do aplikace Najít je otázkou několika málo okamžiků. Stačí otevřít aplikaci, zamířit do sekce Předměty, zvolit možnost „+“ a následně „Přidat jiný předmět“. Poté už jen stisknete tlačítko na peněžence, počkáte na zvukovou signalizaci a je hotovo. MagWallet se vám ihned zobrazí v seznamu zařízení, kde si ji můžete pojmenovat a přiřadit k ní ikonu. Od této chvíle lze její polohu sledovat stejně jednoduše jako u AirTagu.

Jakmile se FIXED MagWallet objeví v aplikaci Najít, získáte přehled o její poloze na všech svých Apple zařízeních – ať už používáte iPhone, iPad, Mac, Apple Watch nebo webové rozhraní iCloudu. Fungování je tedy totožné s AirTagem – tedy snad až na absenci podpory místního hledání, které však chybí všem lokátorům 3. stran. Pokud je peněženka v blízkosti vašeho iPhonu, sledujete ji prakticky v reálném čase. Jakmile se vzdálí, využívá anonymní síť Najít, která prostřednictvím okolních Apple zařízení šifrovaně odesílá její polohu do iCloudu. To znamená, že o jejím umístění máte přehled i tehdy, když s ní zrovna nejste v dosahu.

Rychlost aktualizace polohy závisí na hustotě Apple zařízení v okolí. Ve frekventovaných městských oblastech se poloha obvykle obnovuje během několika minut, zatímco v méně zalidněných lokalitách se interval může prodloužit. Jde však o zcela standardní chování odpovídající i jiným zařízením v síti Najít.Bezpečnost a ochrana soukromí jsou u FIXED MagWallet samozřejmostí. Pokud byste měli u sebe cizí peněženku a její majitel by nebyl nablízku, iPhone vás na tuto skutečnost automaticky upozorní. Díky těmto opatřením se nemusíte obávat zneužití nebo neoprávněného sledování.

Fotogalerie #2 FIXED MagWallet 12 FIXED MagWallet 11 FIXED MagWallet 10 FIXED MagWallet 8 FIXED MagWallet 7 FIXED MagWallet 6 FIXED MagWallet 5 FIXED MagWallet 4 FIXED MagWallet 3 FIXED MagWallet 2 FIXED MagWallet 1 Vstoupit do galerie

A jaká je peněženka při reálném používání, tedy vyjma její funkčnosti v rámci sítě Apple Najít? Jedním slovem skvělá. Přestože je trošičku tlustší než originální MagSafe Wallet, osobně mi vůbec nepřijde, že by byl iPhone s ní na zádech v ruce pocitově širší a tedy že by se mi nějak hůř držel. Jasně, člověk ví, že má v ruce „něco navíc“, ale tento pocit má ve výsledku i s originální Wallet, takže jakmile si člověk na tento pocit zvykne, ve výsledku už dál nic neřeší.

Dost se mi líbí, jak pevně v peněžence drží karty, popřípadě bankovky. Zatímco v originální Wallet raději jednu kartu nenosím, protože mám vzhledem k tomu, že v ní až tak dobře nedrží, strach z toho, že ji někde vytrousím, u FIXED peněženky můžete být díky vnitřnímu klipu naprosto v klidu. Klidnými vás pak ponechá i magnet, který je opravdu silný a díky tomu zajistí pevné přichycení k zádům vašeho iPhonu, potažmo k MagSafe krytu. Dokonce bych řekl, že je jeho síla větší než v případě originálu a pokud ne, je minimálně stejná.

Resumé

Po pár týdnech testování mě vlastně nenapadá, co negativního bych mohl o FIXED MagWallet říci, tedy snad až na to, že je k dispozici (alespoň zatím) jen v černé barvě. Jedná se totiž o produkt, který dle mého názoru výrazně překonává svou předlohu a ze kterého by si měl vzít Apple pro budoucí verze své MagSafe peněženky příklad. Jasně, minimalismus je super a chápu, že je filozofií Applu, ale praktičnost, na kterou FIXED u své MagWallet vsadil, je za mě zkrátka lepší volba. Navíc, zatímco FIXED chce standardně za svou peněženku 999 Kč, FineWoven peněženka od Applu stojí skoro dvojnásobek – konkrétně 1790 Kč. Za mě osobně tedy není příliš co řešit. Kdybych si měl teď pořídit novou magnetickou peněženku k iPhonu, po zkušenostech s FIXED MagWallet neváhám a jdu rovnou do ní.

Slevový kód

Pokud vás FIXED MagWallet zaujala, máme pro vás super zprávu. Díky naší dlouholeté spolupráci se nám totiž povedlo s Mobil Pohotovostí domluvit slevový kód, který srazí cenu peněženky o krásných 30 %. Stačí, když do pole pro slevový kód zadáte heslo „mp30“ a sleva 30 % vám bude automaticky odečtena. Peněženka tak rázem zlevní z 999 Kč na 699 Kč, což z této nabídky udělá tu nejvýhodnější na tuzemském trhu. Ale pozor, kód lze využít pouze 20x. S nákupem proto raději neváhejte.

Zkopírovat

FIXED MagWallet lze zakoupit zde