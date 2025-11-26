Apple smete Samsung z trůnu. Nadvláda iPhonů začne už příští rok

Podle nové zprávy Counterpoint Research se Apple v následujících letech výrazně posune v prodejích smartphonů a po dlouhé době překoná Samsung. Pokud se prognózy naplní, jablečná společnost by si mohla udržet první místo na trhu až do roku 2029. Zpráva předpokládá, že uvedení modelové řady iPhone 17 v roce 2025 zvýší dodávky iPhonů meziročně o zhruba 10 %. Samsung má podle stejného odhadu růst přibližně o 4,6 %, zatímco celý trh poroste o 3,3 %. To by Applu zajistilo tržní podíl okolo 19,4 % a poprvé od roku 2011 by se stal jedničkou v počtu prodaných smartphonů.
Za růstem má stát především poptávka z USA a Číny. Mnoho uživatelů, kteří si pořizovali telefony během pandemie, je nyní hodlá obměňovat. Counterpoint také upozorňuje, že v období od roku 2023 až do druhého čtvrtletí letošního roku se prodalo 358 milionů použitých iPhonů, což může v následujících letech podpořit další vlnu přechodů na nové modely. Apple má podle dostupných informací před sebou mimořádně nabité období. V roce 2026 by se měl objevit iPhone Fold, tedy první skládací iPhone, a také cenově dostupnější iPhone 17e. Následující rok by měl být uveden výroční model k 20 letům od prvního iPhonu.
Z pohledu celkového počtu aktivních zařízení však Apple zůstane druhou největší platformou. Android má globálně více než 70 % instalované základny, zatímco v USA se podíl iOS blíží 60 %. Obrovské množství výrobců, kteří používají Android, zajišťuje, že tento poměr se pravděpodobně zásadně nezmění. Zpráva připomíná, že i v roce 2025 bude přibližně 79 % prodaných smartphonů vybaveno Androidem. Apple tak sice může dlouhodobě vést v ročních prodejích jako jednotlivý výrobce, ale na velikost ekosystému Androidu se nedotáhne.