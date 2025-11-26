Zavřít reklamu

Apple smete Samsung z trůnu. Nadvláda iPhonů začne už příští rok

Vše o Apple
Jan Vajdák
Podle nové zprávy Counterpoint Research se Apple v následujících letech výrazně posune v prodejích smartphonů a po dlouhé době překoná Samsung. Pokud se prognózy naplní, jablečná společnost by si mohla udržet první místo na trhu až do roku 2029. Zpráva předpokládá, že uvedení modelové řady iPhone 17 v roce 2025 zvýší dodávky iPhonů meziročně o zhruba 10 %. Samsung má podle stejného odhadu růst přibližně o 4,6 %, zatímco celý trh poroste o 3,3 %. To by Applu zajistilo tržní podíl okolo 19,4 % a poprvé od roku 2011 by se stal jedničkou v počtu prodaných smartphonů.

iPhone 17 Pro LsA 13 iPhone 17 Pro LsA 13
iPhone 17 Pro LsA 7 iPhone 17 Pro LsA 7
iPhone 17 Pro LsA 8 iPhone 17 Pro LsA 8
iPhone 17 Pro LsA 9 iPhone 17 Pro LsA 9
iPhone 17 Pro LsA 4 iPhone 17 Pro LsA 4
iPhone 17 Pro LsA 3 iPhone 17 Pro LsA 3
iPhone 17 Pro LsA 2 iPhone 17 Pro LsA 2
iPhone 17 Pro LsA 1 iPhone 17 Pro LsA 1
iPhone 17 Pro LsA 6 iPhone 17 Pro LsA 6
iPhone 17 Pro LsA 5 iPhone 17 Pro LsA 5
iPhone 17 Pro LsA 10 iPhone 17 Pro LsA 10
iPhone 17 Pro LsA 11 iPhone 17 Pro LsA 11
iPhone 17 Pro LsA 12 iPhone 17 Pro LsA 12
Za růstem má stát především poptávka z USA a Číny. Mnoho uživatelů, kteří si pořizovali telefony během pandemie, je nyní hodlá obměňovat. Counterpoint také upozorňuje, že v období od roku 2023 až do druhého čtvrtletí letošního roku se prodalo 358 milionů použitých iPhonů, což může v následujících letech podpořit další vlnu přechodů na nové modely. Apple má podle dostupných informací před sebou mimořádně nabité období. V roce 2026 by se měl objevit iPhone Fold, tedy první skládací iPhone, a také cenově dostupnější iPhone 17e. Následující rok by měl být uveden výroční model k 20 letům od prvního iPhonu.

Z pohledu celkového počtu aktivních zařízení však Apple zůstane druhou největší platformou. Android má globálně více než 70 % instalované základny, zatímco v USA se podíl iOS blíží 60 %. Obrovské množství výrobců, kteří používají Android, zajišťuje, že tento poměr se pravděpodobně zásadně nezmění. Zpráva připomíná, že i v roce 2025 bude přibližně 79 % prodaných smartphonů vybaveno Androidem. Apple tak sice může dlouhodobě vést v ročních prodejích jako jednotlivý výrobce, ale na velikost ekosystému Androidu se nedotáhne.

