Apple chystá iPhone 17e. Dorazit má už na jaře a naváže na letošní 16e

Zdá se, že modelová řada „e“ se Applu dost osvědčila. Podle informací jihokorejského serveru The Elec se totiž už nyní připravuje druhá generace iPhonu s přídomkem „e“, tedy iPhone 17e, který má být uveden na jaře příštího roku. Tím by Apple navázal na letošní iPhone 16e, který debutoval v únoru a stal se oblíbenou vstupní bránou do světa iPhonů pro méně náročné uživatele.

Co se výbavy týče, žádná revoluce se podle všeho konat nebude. iPhone 17e má znovu využít OLED panel, který Apple poprvé použil už v iPhonu 14. I nadále : co nejefektivněji využít stávající výrobní linky a komponenty, aby bylo možné nabídnout zařízení za atraktivnější cenu. Displeje by opět měly dodávat Samsung a BOE, přičemž do hry možná vstoupí i LG Display.

Model iPhone 16e nabídl 6,1palcový OLED displej, čip A18, Face ID, USB-C konektor a startoval na ceně 16 990 korun, čímž si získal nemalou pozornost, zejména u těch, kteří nevyžadují nejnovější technologické výstřelky, ale stále chtějí moderní iPhone s dlouhou podporou. O existenci iPhonu 17e se spekulovalo už v dubnu, kdy jeden z leaků uváděl, že zařízení vstupuje do fáze zkušební výroby, a plánovaný termín uvedení padal na květen 2025. Aktuálně však vše nasvědčuje tomu, že Apple termín uspíší a novinku představí už na jaře, pravděpodobně opět v únoru nebo březnu.

Podle známého analytika Minga-Chi Kua navíc nejde o ojedinělý krok. Apple podle něj plánuje uvádět „e“ modely i nadále – iPhone 18e by měl dorazit na jaře 2027, spolu s klasickým iPhonem 18, což potvrzuje, že „e“ řada se stává stálou součástí portfolia. Apple tím zároveň pokračuje ve strategii rozděleného uvedení iPhonů, kdy Pro modely debutují na podzim a zbytek rodiny až s odstupem několika měsíců.