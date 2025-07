Na smartphony míří nový Resident Evil!

Na smartphone míří hra z legendární série. Capcom ve spolupráci s vydavateli z Aniplexu a vývojáři ze studia JoyCity oznámil zcela nový přírůstek do slavné hororové série Resident Evil. Nadcházející titul s podtitulem Survival Unit bude netradičně strategickou hrou a zamíří na mobilní zařízení s operačními systémy iOS a Android. Podle tiskové zprávy má Survival Unit oslovit jak dlouholeté fanoušky série, tak úplné nováčky. Zatímco veteráni se dočkají nového pohledu na známé univerzum, noví hráči dostanou příležitost proniknout do příběhového pozadí a světa Resident Evil jinak, než by možná čekali. Capcom slibuje důraz na příběh a atmosféru. Podrobnější informace ale zatím nemáme.

Více informací se dozvíme až 10. července během oficiálního představení. Toho se dočkáme o půlnoci na 11. července a potěšující zprávou je, že přenos bude opatřen anglickými titulky. Fanoušci série tak nemusí mít obavy, že by jim unikly důležité novinky. Studio JoyCity má za sebou úspěšnou mobilní strategii Crossfire: Warzone, která se tematicky dotýká podobných prvků jako Resident Evil. Ta si vysloužila solidní hodnocení a naznačuje, že i Survival Unit by mohl nabídnout kvalitní zážitek. Zbývá jen doufat, že se hra skutečně povede.