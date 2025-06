5 překrásných LEGO novinek, které se začnou prodávat v červenci

< >

Shelby Cobra 427 S/C

Pokud máte v okolí fanouška rychlých kol, nebo si sami chcete dopřát pořádný relax u tvořivé zábavy, LEGO® Icons Shelby Cobra 427 S/C (10357) bude trefou do černého. Tato stavebnice určená pro dospělé totiž není jen tak ledajakým modelem – je poctou legendárnímu americkému sporťáku ze 60. let, který se zapsal do historie nejen svým designem, ale i brutálním výkonem.

Model vás už na první pohled uchvátí věrnou modrou karoserií se slavnými bílými pruhy, které ke značce Shelby prostě patří. Nechybí boční výfuky, otevřená mřížka chladiče a spousta funkčních detailů, které nadchnou každého automobilového nadšence – včetně otevíracích dveří, kapoty i kufru, plně funkčního řízení, detailně zpracovaného motoru nebo třeba hasicího přístroje mezi sedadly. V kufru pak najdete i box na nářadí, takže nic nechybí k dokonalé iluzi závodního stroje. A jako symbol slávy této ikony vás čeká i trofej a bankovka v hodnotě 100 dolarů – maličkosti, které ale potěší.

Stavebnice čítá přesně 1241 dílků a ideálně zapadá do série LEGO setů pro dospělé, které cílí nejen na stavění, ale i na vystavení. A pokud si potrpíte na digitální pomocníky, potěší vás možnost stavět i s pomocí aplikace LEGO Builder, která celý proces přehledně vizualizuje krok za krokem.

Zkrátka a dobře – ať už chcete udělat radost sobě, nebo hledáte stylový dárek pro někoho blízkého, Shelby Cobra 427 S/C v LEGO provedení vám přinese víc než jen stavebnici. Přinese příběh, legendu a kus automobilové historie, který si můžete složit vlastnoručně. Set vychází na 3799 Kč a do prodeje vstoupí 4. července.