LEGO Smart Play: LEGO představilo první chytrou kostku na světě, která totálně mění zaběhlé pořádky!

LEGO se těší v posledních měsících a letech obrovské popularitě nejen mezi dětmi, ale díky přílivu extrémně zajímavých setů i mezi dospělými. A jak se zdá, svou popularitu si nejenže velmi dobře uvědomuje, ale chce jí vytěžit na maximum díky vstupu do pro něj doposud neprobádaného světa. Na veletrhu CES v Las Vegas totiž před pár hodinami oznámilo novou řadu Smart Play, která – jak už její název napovídá – přinese do stavění LEGO setů nové chytré prvky.
Srdcem celé nové platformy jsou chytré kostky a figurky, přičemž kostka jako taková je hlavním tahákem. LEGO jí označuje jako Smart Brick, slibuje u ní plnou kompatibilitu s běžnými LEGO kostkami a co je hlavní, je napěchovaná chytrá čipem, akcelerometrem, reproduktorem, čtečkou NFC a dokonce i LED diodami, díky čemuž je tak tato kostka nejen chytrá, ale taktéž schopná vydávat zvuky a světelné efekty. Její nastavení probíhá přes takzvaný LEGO Smart Tag, což je však jen výrobcem vytvořená speciální kostka s NFC nálepkou, která v kostce aktivuje určitý úkon (například jí nastaví pro daný model a tak podobně).
Velmi zajímavé je to, že Smart Brick kostky dokáží mezi sebou interagovat, kdy se například po přiblížení rozsvítí či spustí zvuk, a díky tomu, že „ví“, jak daleko od sebe jsou, dokáží alespoň dle technologického dema určit třeba to, jaké autíčko dojelo do cíle jako první či zda se na ně jedna či druhá Smart Brick kostka „nedivá“, respektive zda nemíří směrem k ní. Uživatelské naprogramování sice podle všeho zatím k dispozici není, nicméně do budoucna je poměrně pravděpodobné, že LEGO i tuto cestu zpřístupní.
Kromě chytré kostky ukázalo LEGO i chytrého panáčka, který je však ve své podstatě jen doplňkem pro Smart Brick, který je schopen její efekty spouštět. Je to totiž právě chytrá kostka, která bude za panáčky křičet a tak podobně, budete-li s nimi například létat do vesmíru v raketoplánu a tak podobně. Pravděpodobně jsou tedy panáčci jen jakýmisi NFC spouštěči nežli něčím skutečně propracovaným, což ale ve výsledku nevadí. Celý koncept je totiž sám o sobě velmi zajímavý a může posunout hraní, potažmo celkovou interakci s modely na novou úroveň.
Prvními sety z řady Smart Play budou tři Star Wars novinky, přičemž do prodeje zamíří 1. března letošního roku. Nicméně podle webových stránek LEGO budou produkty Smart Play k dispozici i samostatně a tedy využitelné i u jiných setů. Cena je zatím neznámá, předobjednávky však odstartují už 9. ledna. Jak se tedy zdá, je rozhodně na co se těšit!