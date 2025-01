Dostane iPhone SE 4 výřez v displeji, nebo Dynamic Island? Přední analytik má jasno!

V souvislosti s iPhonem SE 4, který by se měl představit v horizontu několika týdnů či měsíců, se v poslední době mluví hlavně o tom, zda u něj Apple nasadí výřez v displeji, nebo Dynamic Island. Ještě donedávna se totiž sice počítalo s výřezem, nicméně poté, co velezkušený a spolehlivý leaker Evan Blass zveřejnil na svém oficiálním účtu na X údajné oficiální snímky zachycující iPhone SE 4 s Dynamic Islandem, začalo se spekulovat nad tím, pro co se Apple nakonec rozhodl. A ačkoliv zatím leakerský, novinářský ani analytický svět nemá jasno, minimálně spolehlivý analytik Ross Young v tomto směru neváhá.

Youngovy zdroje pocházející údajně přímo z dodavatelského řetězce Applu měly potvrdit, že se u iPhonu SE 4 počítá s nasazením klasického výřezu v displeji po vzoru iPhonu 14. Jedná se totiž z velké části o jeho recyklát, kvůli čemuž se tak Apple snažil jakýkoliv potřebný vývoj minimalizovat na naprosté minimum, aby co nejvíc ušetřil. Pokud jste tedy fanoušky spíše tohoto řešení, minimálně podle slov Younga vás Apple potěší. Nejlepší však samozřejmě bude, když budete brát i tyto zprávy s patřičnou rezervou a počkáte až na oficiální odhalení od Applu. Je totiž pravda, že zrovna Evan Blass se plete jen málokdy, avšak to platí i o Youngovi.