Je tohle iPhone SE 4? Internetem koluje video, které zcela odhaluje jeho nový design!

Nová generace iPhonu SE klepe na dveře čím dál tím hlasitěji, čemuž odpovídá i množství nejrůznějších úniků informací, které její příchod doprovází. Jeden takový únik zveřejnil před pár hodinami i spolehlivý leaker vystupující na sociálních sítích pod přezdávkou Majin Bu. Tomu se dostalo do rukou konkrétně video, které zachycuje maketu nového iPhonu SE 4 v celé jeho kráse. Ve výsledku jsme se ale vlastně jen dočkali dalšího potvrzení již dřívějších spekulací – snad jen s výjimkou Dynamic Islandu vs. výřezu v displeji.

Here’s what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 25, 2025