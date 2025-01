Víme, kdy na Macy dorazí nová aplikace Mail

Podle Marka Gurmana z Bloomberg přinese Apple svou novou aplikaci Mail konečně i na Mac, a to s aktualizací macOS 15.4. Nový Mail byl poprvé představen v prosinci s iOS 18.2 pro iPhone, ale zatím se k ostatním zařízením Applu nedostal.

Zajímavé je, že jsme už dříve mohli vidět, jak bude nová aplikace Mail na macOS vypadat, a to během říjnového představení nových M4 Maců, při němž na chvíli novou appku ukázal. Ačkoli nešlo o žádné zásadní odhalení, protože design byl představen už dříve na iPhonu během WWDC, bylo naznačeno, že aplikace by mohla brzy dorazit rovněž na Macy. V prosinci dorazila beta verze iOS 18.3 a macOS 15.3, která sice přinesla funkci Genmoji na macOS, ale nový Mail pro Mac stále chyběl. To vyvolalo mezi uživateli otázky, kdy Apple tuto aktualizaci plánuje vydat.

Podle Gurmana se však dočkáme velmi brzy, pravděpodobně v dubnu. macOS 15.4 by měl zahrnovat přepracovanou aplikaci Mail s funkcemi založenými na AI, které umí třídit zprávy do kategorií jako primární, transakce, propagace, aktualizace a veškerá pošta. Zajímavé také je, že Gurman uvádí dostupnost nové aplikace Mail na iPadech, ačkoliv zatím není dostupná ani v iPadOS 18.2, ani 18.3. Snad ji Apple přinese s nadcházejícím iPadOS 18.4.