10 překrásných LEGO Star Wars novinek, které by vám neměly uniknout

4. května slaví každoročně fanoušci po celém světě Star Wars Day – tedy den věnovaný legendární vesmírné sáze. Datum si nevybrali náhodou – odkazuje na ikonickou větu „May the Force be with you“, kterou upravili na „May the Fourth be with you“. Během tohoto dne pak probíhají nejrůznější speciální akce, premiéry nových projektů, tematické slevy a v mnoha městech i velké cosplay události. Disney a Lucasfilm tradičně využívají tento den k představení novinek a rozšíření světa Star Wars o nové příběhy. Pozadu ale nezůstává ani LEGO, které taktéž každoročně Star Wars Day slaví nejen nejrůznějšími bonusy, ale i propagací nových Star Wars setů. Na 10 novinek pro letošní rok se můžete mrknout níže.

Bezpečnostní droid K-2SO™

Postavte si tento parádní propracovaný model s tímto detailním modelem LEGO® Star Wars: Andor™ (75434) Bezpečnostní droid K-2SO™ pro kluky, holky a všechny fanoušky. Tato stavebnice dětem nabízí obohacující kreativní výzvu a je plná autentických detailů K-2SO z 2. řady seriálu Star Wars: Andor™. Vystavte si K-2SO na podstavci a nasměrujte jeho hlavu a ruce z kostek do různých póz.

Tato úžasná stavebnice Star Wars obsahuje informační cedulku K-2SO a figurku LEGO K-2SO ve standardní velikosti a poslouží jako fantastický dárek pro fanoušky.

V balení najdete podrobný návod na stavění a v aplikaci LEGO Builder najdete intuitivní digitální nástroje pro přibližování a otáčení 3D modelů, s nimiž bude stavitelský zážitek ještě výjimečnější. Stavebnice obsahuje 845 dílků.

Jango Fett a jeho vesmírná loď třídy Firespray

Pociťte napětí ze scén lovu odměn z filmu Star Wars: Klony útočí při stavění modelu LEGO® Star Wars™ (75409) Jango Fett a jeho vesmírná loď třídy Firespray z řady Ultimate Collector Series. Tento úchvatný dárek pro kreativní dospělé fanoušky Star Wars a sběratele modelů UCS představuje stavitelskou výzvu plnou autentických detailů této ikonické vesmírné lodi. Stavebnice měří přes 44 cm na délku a pyšní se propracovaným kokpitem s odnímatelnou částí pro minifigurky LEGO Janga Fetta a mladého Boby Fetta, hlavním vchodem, který lze stlačit, přihrádkou se seismickou náloží a nastavitelnými blasterovými kanóny. Vystavte si model Star Wars v režimu přistávání nebo ve vzpřímeném režimu na sestavitelném stojanu a sledujte, jak její křídla zůstanou ve vodorovné poloze, když loď nakloníte.

Tato sběratelská stavebnice LEGO Star Wars obsahuje podrobný návod k sestavení – nebo si můžete stáhnout aplikaci LEGO Builder, která vám umožní prohlížet si 3D digitální verzi modelu během stavění. Set vstoupí do prodeje již brzy za cenu 7599 Kč.

Astro-droid Chopper (C1-10P)

Postavte si hravý výstavní kousek s roztomilou stavebnicí LEGO® Star Wars™ (75416) Astro-droid Chopper (C1-10P)™. Tato sestavitelná figurka Choppera představuje rozkošný dárek k narozeninám nebo Vánocům pro každého fanouška od 10 let a je inspirovaná seriálem Star Wars: Ahsoka™. Model se pyšní spoustou realistických detailů: Pohybem páčky na jeho zádech na dálku aktivujte jeho ikonické pohyby hlavy, napózujte jeho ruce a nohy, vyložte nástroj z hrudníku modelu a mnoho dalšího. Chopperovy ruce a středové kolo lze odejmout, takže model lze upravit tak, aby vypadal, že má ruce a kolo zasunuté dovnitř těla.

Tato sběratelská stavebnice LEGO Star Wars obsahuje figurku droida LEGO ve standardní velikosti, kterou lze umístit na stojan vedle informačního štítku Choppera a vytvořit tak poutavý výstavní kousek. Set vstoupí do prodeje 1. května za cenu 2799 Kč.

Logo Star Wars z kostek

Ponořte se do nostalgických chvil a připomeňte si velkolepé příběhy, legendární postavy a dramatické scény se stavebnicí LEGO® Star Wars™ (75407) Logo Star Wars™ z kostek. Tento kreativní dárek pro dospělé fanoušky vás zve k sestavení vlastní 3D verze kultovního loga, které bylo poprvé spatřeno v úvodních titulcích filmu Star Wars: Nová naděje.

Dopřejte si čas na oddych a ponořte se do zábavného a obohacujícího tvůrčího projektu. Postavte hladké obrysy žlutých písmen a na černá místa mezi písmeny použijte klasické greeblingové detaily z kostek LEGO. A nezapomeňte na malé překvapení skryté v písmeně „T“ nápisu Star Wars.

Tuto sběratelskou výstavní stavebnici LEGO Star Wars lze umístit na jakýkoli rovný povrch a model poslouží jako krásná dekorace vašeho domova nebo kanceláře. Logo z kostek, které je samo o sobě působivým středobodem, je také skvělým způsobem, jak zvýraznit vaši sbírku modelů LEGO Star Wars. Logo vstoupí do prodeje 1. května za cena 1729 Kč.

Kylo Renova helma

Probuďte temnou stranu své tvůrčí Síly a vzdejte hold vůdci rytířů z Renu se stavebnicí LEGO® Star Wars™ (75415) Kylo Renova helma. Tento nostalgický dárek Star Wars potěší kreativní dospělé fanoušky a je ideálním způsobem, jak oslavit 10. výročí filmu Star Wars: Síla se probouzí™ ve kterém se tato kultovní helma poprvé objevila. Postavte si charakteristické rysy helmy z kostek LEGO, včetně speciálních dílků s ozdobným stříbrným potiskem, a vystavte svůj úchvatný model Star Wars na podstavci.

Tato stavebnice je vhodná jak pro zkušené stavitele LEGO, tak pro milovníky fantastických dobrodružství ze světa Star Wars, kteří se stavěním z kostek teprve začínají. Stavebnice obsahuje podrobný návod na stavění, který vás provede celým komplexním modelem, a můžete si také stáhnout aplikaci LEGO Builder, která vám umožní prohlížet si 3D digitální verzi modelu během stavění.

Kylo Renova velitelská loď

Ujměte se velení nad jednotkami Prvního řádu při stavění modelu Kylo Renovy velitelské lodi (75406) ve stylu LEGO® Star Wars™. Tato sestavitelná vesmírná loď ve střední velikosti přináší dospělým náročný a obohacující stavitelský zážitek a obsahuje celou řadu autentických detailů vesmírné lodě, která se poprvé objevila ve filmu Star Wars: Síla se probouzí. Začněte stavěním aerodynamického tvaru ikonické vesmírné lodi a nasměrujte křídla do přistávacího nebo letového režimu. Umístěte svůj výtvor na sestavitelný podstavec s cedulkou a úchvatný model si vystavte na počest 10. výročí filmu Star Wars: Síla se probouzí.

Stavebnice je součástí sbírky výstavních vesmírných lodí z řady LEGO Star Wars a poslouží jako skvělý dárek pro vás samotné nebo jiné kreativní dospělé fanoušky a sběratele Star Wars.

Vytěžte z této stavebnice vesmírné lodi maximum díky aplikaci LEGO Builder. Aplikace umožňuje přibližovat a otáčet 3D verzi modelu během stavění, sledovat postup a spoustu dalšího. Set vstoupí do prodeje 1. května za 1729 Kč.

Helma Janga Fetta

Vzdejte hold jednomu z nejlepších nájemných lovců v galaxii se stavebnicí LEGO® Star Wars™ 75408 Helma Janga Fetta pro dospělé. Ponořte se do náročného praktického projektu a vytvořte z kostek LEGO jedinečné detaily helmy, kterou nosil Jango Fett ve filmu Star Wars: Klony útočí, včetně nastavitelné antény dálkoměru.

Tato sestavitelná helma je dodávána s podrobným návodem na sestavení. Můžete si také stáhnout aplikaci LEGO Builder, která vám umožní přibližovat, otáčet a vizualizovat 3D digitální verzi tohoto modelu, zatímco na něm pracujete. Až model helmy dokončíte, umístěte ji na sestavitelný podstavec s cedulkou a poutavý kousek Star Wars bude hotový!

Tato fantastická dobrodružná stavebnice je součástí sběratelské řady helem LEGO Star Wars (prodávají se samostatně) a představuje skvělý dárek pro vás nebo pro ostatní dospělé fanoušky Star Wars, ať už se jedná o zkušené stavitele z kostek LEGO nebo úplné nováčky. Helma vstoupí do prodeje 1. května za cena 1949 Kč.

Povstalecká stíhačka U-wing

Děti se spojí s Cassianem Andorem a K-2SO a připomenou si scény z 2. řady seriálu Star Wars: Andor™ při stavbě Povstalecké stíhačky U-wing (75399). Tato stavebnice poslouží jako hravý vánoční nebo narozeninový dárek pro kluky, holky a každého fanouška Star Wars™ od 8 let. Stíhačka U-wing z kostek LEGO® má funkci výsuvných křídel, díky které lze křídla přepnout z přistávacího režimu do letového režimu ve tvaru „V“, a k tomu navíc 2 pružinové vystřelovače. Stisknutím páky uvolněte stříšku kokpitu a prohlédněte si i otevírací část pro cestující a náklad.

Tato stavebnice Star Wars obsahuje 3 minifigurky LEGO Star Wars – Cassiana Andora, Dedru Meero a taktického agenta ISB – a k tomu navíc figurku droida LEGO K-2SO a řadu doplňků, které inspirují dětskou fantazii.

S aplikací LEGO Builder si děti užijí ještě větší porci kreativní zábavy navíc a můžou si v ní přibližovat a otáčet digitální 3D verzi hvězdné lodě Star Wars při stavění. Set vstoupí do prodeje 1. května za cena 1729 Kč.

Pomsta Sithů – Hrdinové a padouši

Oslavte hrdiny a padouchy z fantastického dobrodružného filmu Star Wars: Pomsta Sithů s touto stavebnicí k 20. výročí (40796) ve stylu LEGO® BrickHeadz™. Tato stavebnice Star Wars™ představuje skvělý dárek k jakékoli příležitosti pro děti a kreativní dospělé fanoušky. Součástí jsou figurky LEGO Anakina Skywalkera, Padmé Amidaly, generála Grievouse, císaře Palpatina a Mace Windua, které se pyšní nádhernými detaily, jako jsou Anakinovy sithské oči, 2 paže generála Grievouse, které se dají rozdělit na 4, a řadou autentických doplňků. Figurky lze zakoupit od 1. května za 1219 Kč.

Luke Skywalker (Pilot povstalců)

Připomeňte si se stavebnicí LEGO® Star Wars™ BrickHeadz™ (40795) Luke Skywalker (Pilot povstalců) napínavou scénu z filmuStar Wars: Nová naděje, ve které povstalečtí piloti prolétají Hvězdou smrti. Stavebnice představuje kouzelný dárek ze světa Star Wars pro děti a fanoušky od 10 let a pyšní se autentickými detaily pilotního obleku Luka Skywalkera, včetně jeho helmy, průsvitného oranžového hledí a mikrofonu. Součástí této sestavitelné figurky LEGO Star Wars BrickHeadz je také modrý světelný meč, který může Luke Skywalker držet v ruce. Figurka vstoupí do prodeje 1. května za cenu 259 Kč.