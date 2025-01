Apple už možná našel cestu, jak integrovat Face ID pod displej

Apple se dlouhodobě snaží dosáhnout designového ideálu, který kdysi popsal bývalý šéf designu Jony Ive – vytvořit iPhone, který bude z přední strany vypadat jako jeden nepřerušený kus skla. To předpokládá odstranění rámečků, výřezu a jakýchkoliv viditelných prvků. Klíčem k této vizi je pochopitelně zbavení se výřezu či notche, které jsou „domovem“ Face ID.

Technická výzva pro umístění Face ID pod displej spočívá v tom, že infračervené světlo, které je klíčové pro jeho funkci, špatně prochází skrze displej. To může způsoboit latenci a bídnou spolehlivost technologie. Dřívější patenty Applu navrhovaly dočasné vypnutí určitých pixelů, aby se zvýšila propustnost infračerveného světla. Nový patent však přichází s novým potenciálním řešením.

Apple nedávno získal patent, který navrhuje odstranění některých subpixelů v oblasti, kde by bylo Face ID umístěno. Pixel se skládá z červeného, zeleného a modrého subpixelu. Apple navrhuje, že odstraněním některých z nich by vznikly mezery, které by umožnily průchod infračerveného světla. Chybějící subpixely by nebyly okem viditelné, protože by je nahradily sousední pixely stejné barvy. Další zlepšení propustnosti by mohlo spočívat v odstranění části vodičů, kterými jsou subpixely napájeny, a úpravách dotykové vrstvy, což by ještě více uvolnilo cestu infračervenému světlu. Tyto změny by zároveň neměly ovlivnit dotykovou funkčnost displeje. Je ale třeba dodat, že jde pouze o patent, kterých má Apple nespočet.