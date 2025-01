Apple má srdce na pravém místě. Pomůže obětem ničivých požárů v Los Angeles

Floridu a zejména pak okolí Los Angeles sužují v posledních týdnech masivní požáry, které devastují vše, co se jim postaví do cesty. Tato přírodní katastrofa samozřejmě neušla ani pozornosti Applu, který vyjádřil ústy svého šéfa Tima Cooka obětem podporu a přislíbil pomoc.

The devastation caused by the fires in Los Angeles is heartbreaking. Thank you to the incredible firefighters, first responders, and all those assisting for your heroic efforts. Apple will be donating to support the victims and recovery efforts on the ground. https://t.co/9ry0olSQFh

— Tim Cook (@tim_cook) January 9, 2025