Apple utratí ročně 1 miliardu dolarů za zrušené projekty

Apple v posledních deseti letech každoročně utratí více než 1 miliardu dolarů za vývoj produktů, které nikdy nespatří světlo světa a společnost je neuvede na trh. Vzhledem k tomu, že Apple průměrně vydělá v zisku před zdaněním více než 50 miliard dolarů kvartálně, znamená to, že na to, aby vyhodil ročně 1 miliardu dolarů za zrušené projekty vydělá za pouhé dva dny. Ročně vzniknou stovky nápadů, kterým by se mohl Apple věnovat. Zatím co drtivá většina z nich je smetena ze stolu ihned při jejich vzniku někým z kolegů nebo nadřízených, některé projekty skutečně začnou vznikat a Apple do nich alokuje část peněz i lidských zdrojů. Jen velmi malá hrstka z nich, se pak skutečně dostane až do té fáze, že je Apple představí veřejnosti.

Například na autonomním vozidle Apple Titan pracovala společnost několik dlouhých let a denně se v tomto projektu angažovalo přes 2000 zaměstnanců. V roce 2024 po 10 letech vývoje Apple tento projekt ukončil bez toho, aniž by výsledek své práce prezentoval veřejnosti a 600 zaměstnanců z týmu Titan přesunul do projektu Apple Intelligence. Všechny obrovské společnosti světa mají projekty, které zkrátka nevyjdou nebo se v průběhu času ukáží neperspektivní právě s ohledem na to, že je ve vývoji někdo předběhne nebo se zkrátka jen změní smýšlení uživatelů.

Zní šíleně, že někdo utratí 1 miliardu dolarů ročně za nic, ale v praxi to rozohdně neznamená, že by Apple tyto peníze utratil za nic. Kdyby nepracovla na vývoji iPhone, tak jej dnes nemá více než 1 miliarda lidí na světě v kapse. Navíc z projektů na kterých Apple pracuje časot využije patenty, poznatky nebo technologie, které původně patřily jinému projektu na další projekt, jenž nakonec světlo světa spatří.