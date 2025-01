Swift Student Challange startuje již za necelý měsíc! Vyhrajte v ní pozvánku do Apple Parku

Apple zve novou generaci vývojářů, aby se zúčastnili letošního ročníku Swift Student Challange. Přihlášky do soutěže začne přijímat konkrétně 3. února a to jako již tradičně skrze vývojářský portál. Tisíce studentů z celého světa mohou ukázat, co se v nich skrývá a předvést svoji kreativitu a schopnosti v kódování prostřednictvím jazyka Swift. Kromě zkušeností a dovedností, které získají účastí ve Swift Student Challange, získá 50 z 350 celkových vítězů možnost navštívit Apple Park a strávit v něm celý jeden den, což se poštěstilo například i jednomu našemu čtenáři. Jeho neuvěřitelný příběh si můžete přečíst zde.

Navíc těmto 50 studentům Apple uhradí ubytování, cestovné a všechny další náklady spojené s cestou. V loňském roce se vítězové například setkali s Timem Cookem, který se s nimi i ochotně vyfotil. Pokud tedy programujete a jste student, pak nezbývá než se přihlásit a vyhrát!

Přihlásit do Apple Swift Student Challange se můžete přímo zde.