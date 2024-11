Neuvěřitelný příběh našeho čtenáře o tom, jak se díky Swift Student Challenge dostal do Apple Parku setkal s Timem Cookem

Jsou zážitky, na které se nezapomenete do konce života. S jedním takovým se nám nedávno pochlubil náš čtenář, ale hlavně velmi nadaný mladý programátor Peter Hafner, kterému se právě díky jeho nevšednímu umu podařilo uspět v soutěži Apple Swift Student Challenge, což mu zajistilo neuvěřitelný výlet do Apple Parku v době konání WWDC a to s programem, o kterém sní snad každý fanoušek Applu. Nechybělo totiž setkání s Timem Cookem, zkoušení Vision Pro či rozebrání AirPods Max pod dohledem zkušených inženýrů. A protože je Peterův příběh opravdu fascinující, rozhodli jsme se jej publikovat přesně tak, jak nám jej zaslal bez jakékoliv naší úpravy, abyste si i vy mohli vychutnat radost, která z textu sálá. Mohlo by vás zajímat Jak probíhal můj den v Apple Parku Vše o Apple Roman Zavřel 12. 10. 2024 Ako som sa dostal ku SSC (Apple Swift Student Challenge) Môj prvý kontakt s Apple technológiami prišiel, keď ma navštevovala moja veľká sestra Miška so svojím priateľom Petrom, ktorý mal iPhone 3G. Fascinovalo ma, že v App Store sme našli aplikácie na všetko, čo mi napadlo – od vodováhy až po klavír. Neskôr mi sestra k narodeninám darovala iPod Touch, ktorý mi niekoľko rokov slúžil ako môj osobný počítač. Programovanie som začal študovať už na strednej škole, no aplikáciám pre iOS som sa naplno venoval až na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. O súťaži Swift Student Challenge som sa dozvedel z magazínu Letem světem Applem, a po preštudovaní pravidiel som sa rozhodol prihlásiť. Inšpiroval ma algoritmus „boids“ na simuláciu letu vtákov, ktorý som rozšíril o interaktívne ovládanie a ďalšie algoritmy, o ktorých som získal vedomosti počas svojho štúdia. Tento projekt vychádzal aj z mojej diplomovej práce, kde som riešil interakciu s počítačom – konkrétne ovládanie klavírneho pedálu pomocou detekcie tváre. Výsledkom bola aplikácia MouthPedal, ktorá je dostupná zdarma na App Store a umožňuje ovládať klavírny pedál pomocou tváre, čím sprístupňuje hru na klavír aj ľuďom, ktorí nemôžu ovládať klasický klavírny pedál. Prílet do Kalifornie a návšteva Apple Visitor Center Na letisko ma odprevadili moji rodičia a moja priateľka Sofi. Odtiaľ to už bolo len na mne. Bol to môj prvý let v živote. Musím sa priznať, že som mal strach no celkom som si to užil. V tej istej chvíli, keď som pristál v Kalifornii, dorazil aj Freddie, ďalší výherca, s ktorým som sa skontaktoval ešte pred cestou. Spojili sme sa a spolu sme sa odviezli do hotela, ktorý sa nachádza priamo pri Apple Parku. Keď sme sa ubytovali, mali sme rezervované demo na Vision Pro priamo vo Visitor Centre. Najskôr sme si však užili interaktívny model Apple Parku zobrazený v rozšírenej realite. Fotogalerie AR Apple Park AirPods ako noty Vstoupit do galerie Po zážitku s AR sme sa presunuli na demo Vision Pro, ktoré nás oboch úplne ohromilo. Prekvapila ma reálnosť zobrazenia už len somotného pohľadu na skutočné okolie. Bolo to niečo, čo som dovtedy ešte nezažil – nová úroveň rozšírenej reality. Pred odchodom sme si ešte dali kávu v známej kaviarni vo Visitor Centre. Na požiadanie vám tam dokonca vytvoria Apple logo priamo na penu v káve, aj keď to robia s malým rizikom, že sa im to nemusí vždy podariť. Páni z redakcie LSA mali možnosť ukázať ešte o niečo pestrejšiu okrasu kávy v nedávnom článku. Ako sme si užívali atmosféru na terase, kde sme dokonca zazreli pár známych tvárí z YouTube, začalo nám dochádzať, aký výnimočný zážitok nás čaká.

Deň. 1 programu: Zážitky z Infinity Loop Prvý deň programu začal ráno, keď nás autobus odviezol do Infinity Loop, pôvodného veľkého sídla Apple. Po príchode nám rozdali merch a privítali nás ľudia, ktorí pracovali na organizácii celej Swift Student Challenge (SSC). Prekvapilo ma, že ich bolo viac než nás študentov – vidieť toľko energie a úsilia, ktoré do toho vložili, bolo veľmi inšpirujúce. Veľké prekvapenie nás čakalo hneď na začiatku, keď prišiel Tim Cook s vrelým privítaním a všetci sme si s ním urobili skupinovú fotku. Bolo to neuveriteľné, stál som hneď vedľa Sussan Prescott, ktorej podpis sa nachádza na našich diplomoch. Prvá session sa týkala vývoja Apple Vision Pro, kde nám predstavili, ako prebiehal vývoj tohto prelomového zariadenia. Fascinujúce bolo, keď nám povedali, že sám Tim Cook prišiel pozrieť na úplne prvý prototyp Vision Pro. Toto zariadenie bolo v tej dobe tak technologicky náročné, že jeho fungovanie si vyžadovalo superpočítač v jednej miestnosti, zatiaľ čo v druhej miestnosti boli okuliare. Tie boli ešte v takej rannej fáze vývoja, že sa ani nedali nasadiť na hlavu – všetko fungovalo iba cez káble a prototypové riešenia. Tento pohľad do zákulisia vývoja ukázal, koľko úsilia a času je potrebné na vytvorenie technológie, ktorá posúva hranice toho, čo je možné. Následne sme sa presunuli do Piano Room, kde sa nachádza slávny klavír, ktorý kedysi kúpil Steve Jobs pre inžinierov ako motiváciu. Môj animátor Rob, ktorý bol jedným z mnohých „championov“, ma na to upozornil. Síce som si nemohol zahrať, ale už len stáť vedľa tak legendárneho symbolu spoločnosti bolo fascinujúce. Nasledovala session kde sme rozoberali AirPods Max. Bol to historicky prvý verejný teardown v histórii Apple! Boli sme rozdelený do skupín a spoločne sme na základe schémy rozoberali slúchadlá. Tie sme mimochodom dostali aj ako súčasť výhry. Ako nástroje nám bola rozdaná sada nástrojov od značky iFixit. Bolo zaujímavé spolupracovať so študentami v tíme aj naprieč tímami. Po intenzívnej práci s hardvérom nás čakala prestávka s občerstvením. Kvalita jedla bola naozaj na špičkovej úrovni – každý detail bol premyslený a ponuka bola pestrá a chutná. Ako sme si vychutnávali jedlo, príjemne nás vyrušili pracovníci, ktorí si v areáli nacvičovali svoj pokrik „DUB! DUB! DC!“ (odkaz na WWDC – Worldwide Developer Conference). Tento energický výkrik len umocnil atmosféru nadšenia a spolupatričnosti. Fotogalerie #2 občerstvenie v Infinity Loop Infinity Loop Vstoupit do galerie Prekrásne počasie, výborné jedlo, srdeční ľudia a legendárne prostredie Infinity Loop pôsobili doslova magicky. Veľmi zábavná session mala názov UI/UX Design Essentials. Mali pre nás nachystaný prototyp webovej stránky, ktorá sa správala veľmi čudno. Úlohou bolo identifikovať všetky prešlapy, ktorých sa naschvál vývojári stránky dopustili. Taktiež boli ukázané niektoré práce študentov, ktoré sme mali za úlohu posúdiť a identifikovať problémy s používateľským rozhraním. Následne sme sa mali všetci študenti presunúť na recepciu pre vývojárov. Práve tu som spravil zaujímavý manéver – cez bočné dvere som sám opustil budovu a vrátil sa hlavným vchodom určeným pre vývojárov. Pri príchode sa ma s úsmevom opýtali, či som prišiel pre viac, hoci som tam ešte v skutočnosti ani nebol, ale mal som už preukaz, ktorý dostávajú až na recepcii. Dodatočne som teda dostal extra dávku „developer HYPE!“, čo bol skvelý zážitok. Celá recepcia bola organizovaná s úžasným nasadením, a práve dotyk s ľuďmi, ktorí na tomto podujatí pracovali, bol skutočne výnimočný. Ich nadšenie bolo priam nákazlivé. Dokonca na mňa z davu zakričal jeden z „cheerleaderov“: „Cool backpack!“ Mal som na sebe ruksak Nike Jordan, ktorý mi darovala moja priateľka. Okamžite to vzbudilo pozornosť, keďže Nike a Apple sú už roky úzko prepojení. Prvý človek, s ktorým som sa na recepcii rozprával, bol Paul Hudson, chlapík, ktorý vytvára návody na Swift a SwiftUI. Jeho stránka Hacking with Swift a jeho kurzy sú veľmi populárne a sú veľkou súčasťou komunity, takže sa naňho zakrátko vytvoril celý rad záujemcov. Fotogalerie #3 Paul Hudson Design Award Vstoupit do galerie Jedno z najcennejších stretnutí bolo so zakladateľmi aplikácie Oko, ktorá rieši navigáciu pre nevidiacich. Zaujalo ma ich demo, v ktorom sa pri zdvihnutí telefónu aktivuje fotoaparát, ktorý sníma semafór a pomocou strojového učenia detekuje, či je červená alebo zelená. Používateľovi potom poskytne vizuálnu aj haptickú odozvu. Táto interakcia ma očarila, takže ma neprekvapuje, že tento rok získali prestížne ocenenie Apple Design Award v sekcii Accessibility. Po programe nás jeden z výhercov previezol na Tesle, alebo nás previezla Tesla? V San Franciscu to samozrejme funguje, a po prvýkrát som mal možnosť si to zažiť. Najprv to bolo desivé, ale zvykol by som si na to. Tesla nás odviezla na burger, a samozrejme, pred legendárnu garáž. Fotogalerie #4 Garáž večerné San Jose Burger Vstoupit do galerie Následne sme sa rozhodli pre nočnú prechádzku okolo Apple Parku, kde sme si zahrali Apple pexeso zakúpené vo Visitor Centre. Vtedy sme zhruba o polnoci videli vychádzať zamestnanca, ktorý odchádzal na aute. Vraveli sme si, že ako neskoro, určite ešte pripravovali veci na WWDC. Auto sa o chvíľu vrátilo a ukázalo sa, že chlapík si šiel len po jedlo :)

2. den WWDC Druhý deň, deň konferencie, nás opäť viezol autobus, no tentokrát sme šli do Apple Parku. Mali sme sýte raňajky a mohli sme sa prechádzať po niektorých častiach priestorov. Pri skúmaní priestorov sme na vlastné oči videli Steva Wozniaka :) Pre študentov boli na samotnú konferenciu vyhradené veľmi slušné pozície. Pred začiatkom sa pred pódiom ukázalo veľmi veľa známych tvárí z Apple, ale aj Sam Altman. Sledovanie konferencie bolo jedným z čarovných momentov. Ponad divákov lietali kolibríky, na plátno si sadol motýľ a všetci sa smiali, vždy a všade :) Nasledoval obed, kde bolo na výber mnoho druhov jedál, hádam zo všetkých kultúr. Ja som si vybral gril. Obedovali sme vo vyhradenej sekcii pre študentov, kde nás prišiel pozdraviť samotný Craig Federighi. Akosi som odhadol cestu, ktorou Craig pôjde so svojou SBS, a zachytil som veľmi úsmevnú fotku :) Fotogalerie #5 WWDC obed Craig Federighi selfie Craig Federighi na obede Vstoupit do galerie Druhá prezentácia, venovaná vývojárom, mala o niečo menší záujem divákov, čo sme však využili a sedeli sme rovno za Craigom Federighim. Tieto momenty sa veľmi ťažko opisujú, no sú a budú mojou motiváciou. V tento deň sa konala aj komunitná konferencia Swift Student Stars. Študenti tu mali možnosť prezentovať svoje príbehy a práce. Špeciálnym hosťom bol aj Paul Hudson, ktorého sme už stretli prvý deň. Stretol som sa tam aj s chlapíkom, ktorý pracoval na odomykaní dverí pomocou Apple Watch vo veľkej hotelovej spoločnosti, kde sme dokonca boli ubytovaní. Neskôr som zistil, že je taktiež autorom aplikácie SwiftEncounters, ktorá slúži na zapamätanie si ľudí z konferencií. Tú som už mal nainštalovanú, tak sme si navzájom vymenili svoje kartičky.

3. deň Tretí deň sme sa vrátili do Apple Parku, avšak tentokrát počas klasického pracovného dňa. Na úvod bola pre nás pripravená prednáška o práve predstavených funkcionalitách umelej inteligencie pre vývojárov. Inžinieri boli vtipní a zažili sme s nimi aj prvé živé demo funkcionality Swift Assist. Táto funkcionalita ešte stále nie je dostupná ani pre vývojárov, avšak môžem vás uistiť, že skutočne funguje a bude to veľká vec pre vývoj mobilných aplikácií. Druhá prezentácia sa venovala prístupnosti (Accessibility), kde sme všetci Gusovi Shitamovi sľúbili, že implementujeme prístupnosť do našich aplikácií. Ukázal nám, ako na tento aspekt vývoja myslia v Apple už od začiatku vývoja každého softvérového aj hardvérového produktu. Ako darček sme od neho dostali špeciálne piny s tematikou prístupnosti. K tomu sa ešte vrátim neskôr. Následne sme boli všetci rozdelení do skupín podľa toho, čomu sa venujeme, a boli nám pridelené dvojice inžinierov a expertov. Mali sme možnosť sa im predstaviť a ukázať im svoje výherné práce. Rozprávali nám, aké to je pracovať v Apple. Skromne sa chválili merchom, ktorý dostávajú pri rôznych príležitostiach. Síce nepracujú priamo v Apple Parku, ale chodia sa tam stravovať. Vôbec sa im nečudujem Práve po tejto sekcii programu sme sa odobrali na obed. Stravovali sme sa počas klasického pracovného dňa medzi zamestnancami! Tentokrát sme mali švédske stoly, kde bolo opäť na výber jedlo rôznych kultúr. Ako správny gurmán som ochutnal takmer všetko. Pekným momentom bolo, keď nám jeden zo šampiónov/animátorov, nie našej skupiny, odniesol použité taniere od stola. Pri poslednej sekcii programu sme mali možnosť porozprávať sa a spojiť so všetkými ľuďmi, ktorí program pripravovali alebo boli jeho súčasťou. Mal som možnosť hovoriť s inžiniermi z prezentácie o Apple Vision, porotcami súťaže, riaditeľom vývojárskeho zážitku a ďalšími expertmi. Fotogalerie #6 Vision Pro experti Tim Isted Vstoupit do galerie Po skončení programu sme boli celkom v zhone, pretože sme sa potrebovali dostať do California Theatre v San Jose, kde sa taktiež každý rok koná show Johna Grubera, kde boli tento rok hosťami Craig Federighi, Greg Jozwiak a John Giannandrea. Bol to event plný energie a emócií. Zo záznamu na YouTube to nie až tak počuť, ale napríklad vždy keď sa hovorilo o novej funkcionalite, tím ktorý za ňu zodpovedá dal o sebe jasne vedieť. Bol to úžasný kultúrny záver tohto neobyčajného výletu.