Šéf Applu prozradil geniální trik při focení na iPhone!

S každou aktualizací iOS přicházejí nejen opravy chyb, ale často i nové, méně nápadné funkce, které mohou uživatelům výrazně zpříjemnit každodenní používání. Jednou z těch, které si v posledních dnech získaly velkou pozornost, je funkce „Vyčistit“ v aplikaci Fotky – nástroj, který umožňuje jednoduše odstranit nežádoucí objekty z vašich fotografií.

Funkce „Vyčistit“ využívá generativní umělou inteligenci Apple Intelligence přímo v systému iOS. Díky tomu je nyní možné během několika sekund odstranit z fotografie například náhodného kolemjdoucího, rušivé prvky na pozadí nebo třeba i nechtěné objekty v krajině. Stačí označit oblast, kterou chcete z fotografie odstranit, a iPhone se postará o zbytek – pozadí doplní tak, aby výsledek působil co nejpřirozeněji.

Tato funkce byla nedávno oficiálně představena generálním ředitelem Applu Timem Cookem, který ji označil za jednu z těch „malých, ale zásadních“ novinek, jež dokážou uživatelům otevřít zcela nové možnosti. „Všichni jsme dnes tak trochu fotografové,“ řekl Cook. „A všichni víme, že některé snímky potřebují trochu vyčistit.“

Jednoduché ovládání, velký dopad

Použití je velmi intuitivní – stačí otevřít fotografii v aplikaci Fotky, klepnout na možnost Upravit a následně vybrat nástroj Vyčistit. Poté už jen prstem označíte část snímku, která má zmizet. Systém vše zpracuje automaticky – bez nutnosti stahovat speciální aplikace nebo být profesionálním grafikem.

Díky tomu se funkce „Vyčistit“ rychle stává oblíbenou mezi uživateli, kteří chtějí ze svých snímků odstranit rušivé elementy, aniž by museli složitě exportovat fotografie do jiných aplikací.

Konkurence a kontext

Ačkoliv podobné nástroje nejsou úplnou novinkou – uživatelé telefonů Google Pixel znají Magic Eraser od roku 2021 – pro uživatele iPhonů se jedná o první podobně pokročilé řešení přímo v nativní aplikaci, bez potřeby instalace třetích stran. Díky propojení s ekosystémem Apple navíc funguje spolehlivě a rychle i na starších zařízeních.

Malý nástroj, velký přínos

V době, kdy většina z nás sdílí fotografie na sociálních sítích nebo si je uchovává jako digitální vzpomínky, představuje funkce „Vyčistit“ vítané zjednodušení. Umožňuje více soustředit se na samotný okamžik a méně na to, jestli nám někdo vstoupil do záběru. Výsledkem jsou čistší, profesionálněji vypadající snímky – a to vše během několika vteřin přímo na iPhonu.