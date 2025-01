Blue Origin chystá první orbitální start rakety New Glenn

Společnost Blue Origin, vedená Jeffem Bezosem, plánuje na 10. ledna 2025 první start orbitální rakety New Glenn z Mysu Canaveral na Floridě. Mise NG-1 vynese prototyp kosmické lodi Blue Ring, financovaný americkým ministerstvem obrany. Raketa New Glenn, schopná přepravit 45 tun na nízkou oběžnou dráhu, představuje zásadní posun pro Blue Origin, která se dosud zaměřovala na suborbitální lety raketou New Shepard. Tento let znamená důležitý krok v konkurenci s Elonem Muskem a jeho SpaceX, která dominuje trhu orbitálních startů.