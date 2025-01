Jablíčkáři zuří! Hlavní novinka iOS 18 zabírá čím dál tím víc místa v úložišti

Ne každá novinka, kterou Apple přidá do iOS a dalších operačních systémů, je jeho uživateli jen a pouze vychvalována. Zářným příkladem je Apple Intelligence coby největší novinka iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sonoma. Ačkoliv Apple prezentuje Apple Intelligence jako jednu z nejzásadnějších novinek posledních let, pravdou je, že její start se úplně nevydařil například kvůli leckdy neuspokojivým výsledkům při generování obrázků, potažmo jejich úpravám nebo třeba kvůli vyloženě lživým souhrnům zpráv z webů a tak podobně. Nyní navíc vyplula na povrch další nepříjemnost, se kterou se však dalo do jisté míry počítat – náročnost Apple Intelligence na úložiště roste.

Zatímco v první verzi, která dorazila v iOS 18.1, vyžadovala Apple Intelligence na každém zařízení minimálně 4GB místa v úložišti, v iOS 18.2 je to už 7GB – tedy dohromady 21GB, pokud by Apple Intelligence chtěl uživatel používat na iPhonu, iPadu i Macu. To se sice nemusí zdát na první pohled jako zásadní problém, nicméně mnoho naštvaných jablíčkářů na sociálních sítích lamentuje, že vzhledem k takto strmému nárůstu potřebného úložiště mezi iOS 18.1 a iOS 18.2 přidáním jen pár AI funkcí je jasné, že do budoucna bude Apple Intelligence na úložiště extrémně náročné a kdo jej bude chtít využívat, zřejmě bude de facto donucen sáhnout po zařízeních s vyšším úložištěm.

Háček je alespoň prozatím navíc i v tom, že zatím neexistuje žádný způsob, jak požadavky na úložiště Apple Intelligence snížit – nelze si totiž například navolit, jaké funkce budou a nebudou k dispozici. S trochou nadsázky se tak skoro až chce říci, že nám v České republice vlastně zatím nemusí moc vadit, že tu tuto AI nemáme.