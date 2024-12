Poradní orgán OSN volá po zákazu klíčové funkce Apple Intelligence!

Ačkoliv Apple zpřístupnil první funkce Apple Intelligence na iPhonech, iPadech a Macích teprve relativně nedávno, má na krku první zásadní problém pramenící z funkčnosti jednoho z klíčových prvků tohoto AI systému. Řeč je konkrétně o nedávném přešlapu Apple Intelligence, která nesprávně shrnula jeden z článků BBC, když chybně informovala o tom, že se podezřelý ze zabití generálního ředitele United Health zastřelil. Tento přešlap totiž vyvolal značné diskuze o tom, nakolik je Apple Intelligence jako taková vůbec využitelná, přičemž nyní se do ní pustili i Reporters Sans Frontières.

Reporters Sans Frontières (RSF), česky Reportéři bez hranic, je mezinárodní nevládní organizace založená v roce 1985, která chrání svobodu tisku a podporuje nezávislou žurnalistiku. Bojuje proti cenzuře, pomáhá pronásledovaným novinářům a zveřejňuje Index svobody tisku, hodnotící stav médií ve více než 180 zemích. Její motto zní: „Bez svobodných médií není svobodné společnosti.“ Jedná se navíc o nezávislý poradní orgán OSN, což jen dokládá, že se jedná o dost váženou organizaci, jejíž slova mají velkou váhu. Právě to tak může být pro Apple dost problém.

Právě reportéři bez hranic nyní vydali následující vyjádření: „Organizace Reportéři bez hranic (RSF) je velmi znepokojena riziky, která pro média představují nové nástroje umělé inteligence (AI) poté, co nový produkt společnosti Apple vygeneroval falešnou zprávu a připsal ji BBC. Tato nehoda dokládá, že generativní služby AI jsou stále příliš nezralé na to, aby vytvářely spolehlivé informace pro veřejnost, a neměly by být k takovému použití na trhu povoleny. Umělé inteligence jsou stroje na pravděpodobnost a o faktech nelze rozhodovat hodem kostkou. RSF vyzývá společnost Apple, aby jednala zodpovědně a tuto funkci odstranila. Automatizovaná produkce nepravdivých informací připisovaných médiu je úderem pro jeho důvěryhodnost a ohrožuje právo veřejnosti na spolehlivé informace o aktuálním dění.

Apple má tedy do jisté míry nůž na krku. Je sice pravda, že Reportéři bez hranic jako takoví jsou jen nezávislým poradním orgánem, avšak vzhledem k jejich respektování je jakákoliv kritika z jejich strany velkou nepříjemností, která může vyústit v krajním případě skutečně až v zásah autorit. Na Applu je tedy nyní přesvědčit o tom, že se jednalo o ojedinělou chybu, která už se nebude opakovat.