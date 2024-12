Apple Intelligence se potýká s obrovským problém, její souhrn dezinterpretoval zprávy BBC

Apple Intelligence je v zahraničí dostupná teprve pár dní a jak se zdá, Apple s ní má poměrně velké problémy. BBC si například stěžovala přímo Applu poté, co jeho umělá inteligence ve shrnutí zpráv, které si nechal jeden ze zaměstnanců udělat přepsala titulek BBC tak, že se vrah generálního ředitele UHC Luigi Mangione zastřelil. Mangione přitom stále zůstává v policejní vazbě a BBC ani v jednom ze svých článků nijak nenaznačila ani neuvedla, že by se měl zastřelit nebo o to například pokusit. Naopak BBC opakovaně informovala o tom, že vrah zůstává ve vazbě. Titulek si AI zkrátka vymyslela bez toho, aniž by byl čímkoli podložen a za zdroj zprávy označila BBC.

Apple Intelligence obsahuje funkci, která dokáže uživateli udělat souhrn, a to jak ze zpráv na internetu, tak například i z Imessage. Pokud tedy uživatel obdrží 10 zpráv od jednoho uživatele, nemusí si zobrazit všech deset zpráv, ve kterých je omáčka navíc, ale dostane pouze výsledek, ve kterém se dozví, že se schůzka koná ve 3 odpoledne místo ve 4. Bohužel AI nedokáže často správně vyhodnotit, co vlastně bylo ve sdělení to důležité a z čeho a jaký souhrn vytvořit.

Pokud se to stane v případě iMessage, kde Apple Intelligence špatně vyhodnotí informace, může to být problém, ale více méně se to týká pouze dvou lidí, kteří spolu komunikují. Pokud však AI od Applu napíše, že BBC řekla něco, co žádné jiné médium na světě neřeklo, tak to kazí pověst jednoho z nejznámějších a nejdůležitějších médií na světě a uživatelé jej mohou obvinit z toho, že šíří dezinformace. Webové stránky, zpravodajství, sociální sítě a ani nikdo jiný totiž nemá žádnou kontrolu nad tím co a jak se iOS rozhodne shrnout do svého upozornění.

„BBC News je nejdůvěryhodnějším zpravodajským médiem na světě. Je pro nás zásadní, aby naše publikum mohlo důvěřovat všem informacím, které jsou publikovány pod našim jménem, a to včetně oznámení,“ uvedl mluvčí BBC s tím, že Apple odmítl BBC odpovědět na otázky týkající se této chyby. Jestli Apple na opravě podobných chyb pracuje a zda je vůbec možné takové chyby vyřešit není v tuto chvíli zřejmé.