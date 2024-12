Apple varuje EU: Vyžadované změny v iOS umožní Metě špehovat jablíčkáře!

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o nových požadavcích Evropské komise vůči Applu, který by dle nich měl provést řadu dalších zásadních změn v operačním systému iOS. Ačkoliv schůzka zástupců Applu a Evropské komise proběhne až na začátku příštího roku, kalifornský gigant již stihl poslat EU poměrně ostrý a jasný vzkaz, který pro jablíčkáře nevyznívá vůbec dobře.

Apple v návaznosti na zveřejněné dokumenty Evropské komise poukázal mimo jiné na to, že hned 15 žádostí o interoperabilitu iOS podle zákona o digitálních trzích v EU podala společnost Meta provozující Facebook, WhatsApp či Messenger. To je přitom daleko víc než kterákoliv jiná společnost, která na platformách Applu působí a která by si přála, aby jí Apple „odemkl“ další funkce, které by jejím řešením umožnily lepší fungování.

„V mnoha případech se společnost Meta snaží změnit funkce způsobem, který vyvolává obavy o soukromí a bezpečnost uživatelů a který zřejmě vůbec nesouvisí se skutečným používáním externích zařízení Meta, jako jsou chytré brýle Meta a Meta Quest.

Pokud by společnost Apple musela vyhovět všem těmto žádostem, mohly by společnosti Facebook, Instagram a WhatsApp umožnit společnosti Meta číst v zařízení uživatele všechny jeho zprávy a e-maily, vidět každý telefonní hovor, který uskuteční nebo přijme, sledovat každou aplikaci, kterou používá, skenovat všechny jeho fotografie, nahlížet do jeho souborů a událostí v kalendáři, zaznamenávat všechna jeho hesla a další,“ stojí v tiskovém prohlášení Applu pro Reuters.

Komentáře si samozřejmě Meta všimla velmi rychle a rovněž přes média vzkázala, že to, co Apple tvrdí, je ve skutečnosti důkazem toho, že nevěří v interoperabilitu a její přínos pro uživatele. Veškerá obrana Applu proti podobným inovacím je pak dle Mety postavena naprosto vždy na ochraně osobních údajů, což je však naprosto neopodstatněné tvrzení bez jakéhokoliv reálného základu. Apple tedy evidentně stojí nejen proti Evropské komisi, ale i proti Metě, která se nebojí pro odemčení systému bojovat všemi dostupnými prostředky.