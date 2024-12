Konec iPhonů, jak je známe? EU chce po Applu další zásadní změny v iOS!

iPhony se kvůli požadavkům Evropské unie v posledních měsících a letech poměrně zásadně změnily a jak se zdá, tyto změny zatím nekončí. Evropská komise totiž před pár hodinami zveřejnila dokument ze svého antimonopolního vyšetřování Applu, ze kterého vyplývá, že bude po Applu požadovat řadu dalších systémových změn ve snaze iOS ještě více otevřít vývojářům třetích stran.

Dokument se obecně točí zejména kolem toho, aby Apple umožnil vývojářům třetích stran využívat technologie, které v současnosti využívá pouze Apple pro své aplikace a funkce systému. Jedná se například o usnadnění párování a ovládání příslušenství v čele s chytrými hodinkami či sluchátky po vzoru Apple Watch či AirPods. Dále chce Evropská komise, aby Apple umožnil aplikacím třetích stran běžet nepřetržitě a bez omezení na pozadí, což je něco, co v současnosti umožňuje iOS pouze nativním aplikacím Applu. A co víc, jedním z požadavků je i otevření AirPlay a AirDropu – tedy technologií, které jsou v současnosti taktéž omezené jen na Apple ekosystém.

Apple má nyní čas do 9. ledna 2025, kdy se bude konat konzultace ohledně celého případu. Do té doby tedy musí shromáždit co nejvíce argumentů, kterými by Evropskou komisi přesvědčil o tom, že jsou její požadavky liché. Faktem však je, že valná většina požadavků, která byla Evropskou komisí v předešlých měsících vyřčena, se Applu vyvrátit nepovedla a tudíž je otázkou, zda jej nečeká i tentokrát předem prohraný boj. Hlavní argument kalifornského giganta je nicméně jasný už nyní, jelikož přišel jako první reakce na zveřejnění dokumentu již před pár hodinami. Apple si tedy i nadále stojí za tím, že jakékoliv podobné změny v systému budou znamenat riziko pro uživatele.