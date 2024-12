Apple prý přestane v EU do konce roku prodávat tyto iPhony. Proč je to podle nás hloupost?

Když před pár desítkami hodin francouzský portál iGeneration ohlásil skrze zpoplatněný článek, že se Apple podle jeho zdrojů chystá do konce letošního roku ukončit prodej iPhonů SE, 14 a 14 Plus v Evropské unii kvůli jejímu nařízení na jednotný nabíjecí port, vzbudil tím mezi jablíčkáři solidní pozdvižení. Pokud by se tak totiž Apple skutečně rozhodl, zařízl by tyto iPhony v Evropské unii podstatně dřív, než se s tím počítalo s ohledem na minulost. Podle nás se však jedná mírně řečeno o dost diskutabilní zprávu, které v redakci příliš nevěříme a hned vám řekneme, proč.

Odpověď na otázku, proč se nám zdá ukončení prodeje iPhonů SE a 14 (Plus) jako hloupost, ke které nejspíš nedojde, je naprosto jednoduchá. Samotná Evropské unie totiž ve své tiskové zprávě, kterou v říjnu 2022 vydala, uvádí, že sice od roku 2025 budou muset mít veškeré smartphony a řada dalších produktů prodávaných na území EU pro účely nabíjení USB-C port, avšak ve stejné tiskové zprávě stojí, že „pravidla se však nebudou vztahovat na produkty uvedené na trh před datem účinnosti“. Jinými slovy, Apple není v žádném případě povinen přestat prodávat do konce roku iPhony s Lightningem, jelikož byly představeny dávno před datem účinnosti.

Ukončení prodeje by se navíc vztahovalo na iPhony, které jsou v současnosti nejstarší a logicky i nejlevnější. Apple by se tedy v Evropské unii odstřihnul minimálně do představení iPhonu SE 4 od možnosti prodávat jablíčkářům levné iPhony, jelikož nejlevnějším modelem, který by ve své nabídce měl, by byl iPhone 15 za 19 990 Kč v základu. A konečně, přes Online Store sice Apple prodává coby nejstarší iPhony SE a 14 (Plus), avšak skrze prodejce třetích stran stále seženete třeba i iPhony 11 a tak podobně. Lze si proto jen stěží představit, že by ze dne na den odpískal všechny modely s Lightningem, nicméně kdyby skutečně přestal prodávat SE 3 a 14 (Plus) byl by z jeho strany tento krok přinejmenším logický. Právě z těchto důvodu proto zprávám o blížícím se konci prodejů nevěříme.