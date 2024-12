Apple Intelligence dorazí v dubnu na iPhony v EU! Venku je i výčet funkcí, které zde nabídne

Když Apple letos na WWDC odhalil světu svůj AI systém Apple Intelligence, který má do budoucna výrazně ovlivnit to, jakým způsobem jablíčkáři používají iPhony, iPady či Macy, setkal se s nadšením. To však záhy opadlo, když přiznal, že zprvu bude novinka dostupná jen v USA a jen v americké angličtině, přičemž postupem času jí bude rozšiřovat. Už tehdy se přitom hovořilo o tom, že do Evropské unie se kvůli legislativě dost možná podívá Apple Intelligence za velmi dlouhou dobu. To se ale naštěstí nestane.

„Uživatelé Maců v EU mají přístup ke službě Apple Intelligence, pokud používají kompatibilní zařízení s podporovanými nastaveními a jazyky. Příští rok v dubnu se funkce Apple Intelligence začnou rozšiřovat i na uživatele iPhonů a iPadů v EU. Bude sem patřit mnoho základních funkcí Apple Intelligence, včetně nástrojů pro psaní, Genmoji, přepracované Siri s bohatším porozuměním jazykům, integrace ChatGPT a dalších,“ stojí konkrétně v dnešní tiskové zprávě Applu.

S ohledem na to, že Apple Intelligence nebude v dubnu velmi pravděpodobně umět česky, bude logicky potřeba pro její využívání používat iPhone v jazyce, který podporuje. Pro generování obrázků skrze Genmoji a tak podobně tedy bude nejspíš třeba využívat angličtinu, potažmo jiný podporovaný jazyk, který bude v dubnu k dispozici pro Apple Intelligence. To sice úplně nepotěší, je ale pravda, že například pro mazání objektů z obrázků a tak podobně, což Apple Intelligence taktéž umí a pravděpodobně na iPhony přinese, zvládnete i bez znalosti jazyka. Příchod Apple Intelligence na evropské iPhony je tedy ve výsledku rozhodně pozitivní.