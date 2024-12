Budoucí Vision Pro dostane podporu 5G sítí!

Apple má do budoucna s 5G opravdu velké plány. Pokud se mu totiž přechod na jeho vlastní 5G modemy, který má započít již v příštím roce, vydaří, do pár let by je měl dostat v různých formách takřka do všech svých produktů – Apple Vision Pro nevyjímaje.

Kdy přesně se Vision Pro dočká nasazení modemu pro příjem 5G sítí sice není zatím jasné, podle zdrojů velmi spolehlivého reportéra Marka Gurmana však Apple již prověřuje možnosti, aby byl schopný dodat podporu mobilního datového připojení pro svůj headset hned, jak to jen bude možné. Pokud se pak ptáte, co konkrétně by mobilní konektivita přinesla, je to logicky možnost využití mobilního připojení i na místech mimo WiFi. A vzhledem k tomu, že rychlost 5G může být i v jednotkách Gb/s, stačila by de facto na streaming čehokoliv – tedy třeba i her. Jelikož je ale celý projekt zatím v plenkách, na jakékoliv bližší informace si budeme muset ještě počkat.