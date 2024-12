Apple u iPhonů 17 skryje Face ID pod displej!

Pokud vám vadí nesymetričnost displeje, na kterou narážíme u iPhonů již od roku 2017, kdy si svou premiéru odbyl iPhone X s výřezem, na který navázal o pár let později iPhone 14 Pro s Dynamic Islandem, v příštím roce vás dost možná Apple zásadně potěší. Podle přibývajících náznaků se totiž zdá, že chce Apple již v příštím roce zásadně změnit vzhled prvku, ve kterém skrývá modul pro Face ID a přední fotoaparát.

Konkrétně bychom se měli minimálně u některých modelů dočkat plnohodnotného skrytí Face ID pod displej, díky čemuž tak bude Apple schopen zvětšit celkovou zobrazovací plochu telefonu. Face ID totiž v současnosti zabírá v Dynamic Islandu poměrně dost místa a jeho skrytí by tak ve výsledku umožnilo tento prvek takřka zlikvidovat. To ostatně potvrzuje i čerstvě registrovaný patent Applu, dle kterého by po skrytí Face ID pod displej stačilo už jen nechat v displeji „průstřel“ pro přední foťák, který si zatím s „prosvícením“ displeje bez ztráty kvality nedokáže poradit. Ve výsledku by se ale jedno o věc, která by zřejmě nikoho příliš netrápila, jelikož oproti nynějšku by bylo „slepé“ místo v displeji podstatně menší.

Jaké všechny iPhony by mohly toto řešení dostat můžeme zatím sice jen hádat, nejžhavějšími adepty jsou však jako již tradičně iPhony 17 Pro (Max) spolu s iPhony 17 Air. Zatímco první jmenovaná modelová řada je totiž udavačem trendů v mobilním světě, u druhé má Apple klást extrémní důraz na design a minimalistické pojetí, takže by jí eliminace Dynamic Islandu velmi slušela. Vzhledem k datu v kalendáři je nicméně jasné, že na jakékoliv předčasné závěry je ještě čas a bude proto lepší, když na finální potvrzení ještě chvíli počkáme. Obecně ale platí, že právě v tomto období se zpravidla objevují první reálné zprávy odhalující to, co nás u iPhonů v příštím roce čeká.