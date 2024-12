Tim Cook se pochlubil vánoční výzdobou londýnské centrály Applu!

sdílel konkrétně video zachycující, jak Apple pomocí promítání spotu vánočně ozdobil svou Apple London Battersea Power Station.

Apple London Battersea Power Station je jednou z nejnovějších a nejvýznamnějších kancelářských lokalit společnosti Apple v Evropě. Nachází se v ikonické budově Battersea Power Station, která byla původně elektrárnou a je jednou z nejznámějších londýnských industriálních památek. Po rozsáhlé rekonstrukci, která zachovala původní architektonické prvky, se budova stala moderním multifunkčním komplexem zahrnujícím kanceláře, byty, obchody a restaurace.

Apple si pronajal šest pater této historické budovy, kde se nyní nachází jeho londýnské sídlo. Kanceláře pojmou až 1 400 zaměstnanců z různých týmů, včetně designu, marketingu a softwarového inženýrství. Celý prostor byl navržen s důrazem na moderní pracovní prostředí, kreativitu a spolupráci. Battersea Power Station symbolizuje spojení historie s technologickými inovacemi, což odpovídá filozofii společnosti Apple. Lokalita je dobře dostupná díky nově otevřené stanici metra na lince Northern Line. Kromě pracovního prostoru nabízí budova také kulturní a společenské vyžití. Apple tak přispívá k oživení této části Londýna a k zachování jejího historického významu.

Thank you to the brilliant Aardman for creating this amazing Wallace & Gromit animation on London’s Battersea Power Station! The stop-motion animation was #ShotOniPhone and will surely get people into the holiday spirit. pic.twitter.com/VC6hTN2WEi

— Tim Cook (@tim_cook) December 1, 2024