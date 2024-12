Takto parádně vánočně vyzdobil Apple svůj vlajkový Apple Store v Londýně

Wallace a Gromit vyzdobili na letošní svátky londýnskou elektrárnu Battersea, kde sídlí britská centrála společnosti Apple.

Každý den až do Silvestra od 17:00 do 22:30 bude dvojice vánočních stromků osvětlovat dvě věže na fasádě této památky směrem k řece. Návštěvníci uvidí, jak obě postavy zdobí obří stromy svým vlastním nenapodobitelným stylem, a to i přes zásah zlomyslného Feathers McGrawa. Aardman tak navazuje na Davida Hockneyho, který loni vytvořil Bigger Christmas Trees nakreslené na iPadu Pro.

Aardman, několikanásobně oceněné animační studio a tvůrce filmu Wallace & Gromit, použil iPhone 16 Pro Max k vytvoření krátké animace, která proměňuje ikonické 101 metrů vysoké komíny tyčící se nad Temží. iPhone 16 Pro Max byl na natáčení připevněn na motorizované hlavy, které zachytily vánoční stromky ze dvou úhlů a pořídily celkem 6 000 snímků. Osm zařízení iPhone 16 Pro Max používalo fotoaparát s 5násobným teleobjektivem k pořizování snímků v super vysokém rozlišení v programu ProRAW, které se pak skládaly snímek po snímku a vytvářely ohromující 6K video.

„Wallace a Gromit jsou velmi oblíbenou a kultovní dvojicí a jsme rádi, že letos rozsvítí elektrárnu Battersea pro Londýňany,“ řekl Greg Joswiak, senior viceprezident společnosti Apple pro celosvětový marketing. „Je skvělé vidět zručnost a vynalézavost společnosti Aardman a to, jak využili nejpokročilejší iPhone, jaký jsme kdy vyrobili, k vytvoření něčeho tak radostného.“

„Režírovat tento projekt byl sen – filmové spojení techniky a umění,“ řekl Gavin Strange, režisér a vedoucí grafického designu společnosti Aardman. „Natáčení stop-motion animace na iPhone 16 Pro Max s legendárním Wallacem a Gromitem, které se následně promítá na ikonickou elektrárnu Battersea, je v mnoha ohledech jedinečné. Doufám, že o letošních Vánocích se každý cítí inspirován k tomu, aby začal natáčet svá vlastní mistrovská stop-motion díla s iPhonem, a já jsem nadšený a hrdý na to, co jsme všichni vytvořili.“

Společnost Apple v roce 2023 slavnostně otevřela své sídlo ve Velké Británii a nový Apple Store na londýnské elektrárně Battersea Power Station. Prohlubující se závazek společnosti nyní ve Velké Británii podporuje více než 550 000 pracovních míst. 500 000 metrů čtverečních, šestipatrová britská centrála funguje na 100 % obnovitelné energie a byla navržena s ohledem na spolupráci, inkluzivitu, wellness a udržitelnost.