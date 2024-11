Z iPhonů zmizí v příštím roce tato ikonická věc!

V roce 2016 jsme se rozloučili s 3,5mm jack konektorem, loni pak s Lightningem a v příštím roce nás u iPhonů čeká podle všeho další rozlučka. Tvrdí to alespoň zdroje portálu The Information, podle kterých mí Apple v příštím roce v plánu odstranit z iPhonů slot na fyzickou SIM kartu a plně tak přejít na eSIM. Tou iPhony disponují již od roku 2018, nicméně i tak u nich Apple stále umožňuje používat i fyzickou SIM, což by se ale mělo v příštím roce změnit. Tedy minimálně ve většině zemí.

V současnosti už Apple iPhony bez slotu na fyzickou SIM v USA, kde se s tímto prvkem rozloučil už u řady 14 v roce 2022. Nicméně i přesto, že má díky tomu v amerických iPhonech více vnitřního prostoru, kvůli nerozšíření tohoto řešení do zbytku světa jej zatím nemohl jakkoliv smysluplně využít, což by se mělo v příštím roce změnit. V tuto chvíli sice není zcela jasné, kam všude se Apple rozhodne iPhone bez slotu na fyzickou SIM dostat, nicméně údajně má zájem jej prodávat de facto všude, kde to tamní zákony umožňují, což je vlastně všude vyjma Číny, kde je eSIM zakázaná a i proto zde tak Apple nabízí speciální verzi iPhonů se slotem na dvě fyzické SIM karty.

Ačkoliv můžeme v tuto chvíli samozřejmě jen hádat, k čemu by Apple mohl místo, které se uvolní po odstranění fyzické SIM z iPhonů, využít, i kdybychom se měli dočkat „jen“ mírně větší baterie, ve výsledku by se jednalo o pozitivum. Na druhou stranu je ale jasné, že ne každému bude tato změna „po chuti“. Přeci jen, předělání fyzické SIM ze starého do nového smartphonu je otázkou chvilky, zatímco přenos eSIM čeští operátoři zatím nezvládají a tak je třeba jí vždy zaktivovat přes QR kód a aplikaci. A konečně, někteří uživatelé si sloty na SIM vyměňovali například na důkaz své náklonnosti, takže i těmto dnům bude konec. A jaký tábor jste vy? Máte raději fyzickou SIM, nebo už „jedete“ na její elektronické verzi, tedy eSIM?