Recenze televizoru METZ MQE800Z 65″: nováček na českém trhu ukázal, že s ním je potřeba počítat

Na českém trhu se objevila nová značka televizorů, která však již řadu let nabízí své modely v Německu. Jedná se o společnost METZ, která vstoupila do ČR a my jsme měli možnost podívat se na její model s označením METZ MQE800Z 65″. Ten dává na první pholed znát, že s Metz bude muset česká konkurence chtě nechtě počítat, protože má rozhodně co nabídnout. Pojďme se na ni podívat trochu podrobněji. Televizor METZ MQE800Z je 65palcový model, který přináší širokou škálu moderních technologií, elegantní design a atraktivní poměr cena/výkon. Tento model patří do vyšší střední třídy televizorů s QLED panelem a rozlišením 4K Ultra HD, což osloví náročné uživatele hledající kvalitní obraz i pokročilé funkce.

Design a zpracování

Na první pohled zaujme televizor svým minimalistickým a elegantním designem. Kovový rám s tenkými rámečky působí luxusně a moderně, což umožňuje snadnou integraci do jakéhokoli interiéru. Kovový podstavec je stabilní a ladí s celkovým vzhledem zařízení. Pro ty, kteří preferují montáž na stěnu, je zde standard VESA 400×200 mm, který podporuje většina držáků na trhu.

Obrazová kvalita

Jednou z hlavních předností tohoto televizoru je jeho QLED panel s rozlišením 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů). Tato technologie využívá kvantové tečky, které zajišťují živější barvy a širší spektrum odstínů než klasické LED televize. Výsledkem je detailní a realistický obraz s hlubokými kontrasty. Televizor podporuje širokou škálu formátů HDR, včetně HDR10, HDR10+, Dolby Vision a HLG. Tyto technologie umožňují dosáhnout vyššího dynamického rozsahu, což znamená lepší detaily ve světlých i tmavých částech obrazu. Obnovovací frekvence 100/120 Hz zajišťuje plynulé přechody a ostrý obraz i během rychlých scén, což ocení nejen fanoušci akčních filmů, ale také sportovní nadšenci.

Pro herní nadšence je důležitá podpora herního režimu (Game Mode) a technologií jako VRR (Variable Refresh Rate) a AMD FreeSync Premium. Tyto funkce eliminují trhání obrazu a zpoždění, což výrazně zlepšuje zážitek při hraní her. Televizor je optimalizován i pro PlayStation 5, což naznačuje jeho výkonnost při zpracování moderních her.

Zvukový systém

Zvuková stránka tohoto modelu je na velmi dobré úrovni. METZ MQE800Z podporuje technologie jako Dolby Atmos, DTS Studio Sound, Dolby Audio, Dolby Digital a Dolby Digital+. To zajišťuje kvalitní a prostorový zvuk, který vtáhne diváka do děje. I když je zvuková kvalita na slušné úrovni, pro náročnější uživatele, kteří vyžadují skutečně výjimečný zvukový zážitek, by mohl být doplněk v podobě soundbaru ideálním řešením.

Smart TV funkce a konektivita

Televizor využívá operační systém Google TV, což je vylepšená verze systému Android TV. Rozhraní je intuitivní a nabízí snadný přístup k populárním aplikacím jako Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime Video nebo HBO Max. Důležitou součástí systému je Google Assistant, který umožňuje ovládání hlasem. Díky integrovanému mikrofonu lze televizor snadno propojit s dalšími chytrými zařízeními v domácnosti a ovládat je pomocí hlasových příkazů. Podpora Chromecast umožňuje snadné sdílení obsahu z mobilních zařízení na velkou obrazovku, což ocení uživatelé, kteří chtějí přehrávat své fotografie, videa nebo jiné aplikace.

METZ MQE800Z nabízí široké možnosti připojení. Najdeme zde tři HDMI porty (včetně jednoho s podporou eARC), dva USB porty, LAN konektor, digitální optický audio výstup a sluchátkový výstup. Bezdrátová připojení zahrnují Wi-Fi 5 a Bluetooth, což umožňuje snadné spárování s dalšími zařízeními, jako jsou reproduktory, sluchátka nebo herní ovladače.

Uživatelský komfort

Televizor se ovládá pomocí přehledného dálkového ovladače, který podporuje přímý přístup k hlavním aplikacím. Díky rychlému procesoru a dostatečné paměti je navigace v menu plynulá a bez prodlev. Cena televizoru METZ MQE800Z 65″ se pohybuje kolem 22 990 Kč, což z něj činí velmi atraktivní volbu v poměru cena/výkon. Nabízí technologie, které jsou běžné spíše u dražších modelů, a jeho výkon je srovnatelný s konkurencí v podobné cenové kategorii.

Shrnutí

METZ MQE800Z 65″ je televizor, který kombinuje moderní technologie s vysokou kvalitou obrazu a zvuku. Je vhodný pro filmové a sportovní fanoušky, stejně jako pro hráče, kteří ocení herní funkce a optimalizaci pro konzole nové generace. Google TV přináší uživatelsky přívětivé rozhraní a široké možnosti využití aplikací.

Televizor METZ MQE800Z 65″ si můžete zakoupit přímo zde.