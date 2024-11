Pracovník kluziště nechtěně uložil iPhone k ledu. Doslova

Nejrůznější nehody se nevyhýbají ani jablečným smartphonům. Zatímco pády do vody nebo z výšky jsou poměrně častou záležitostí, vyskytují se i kuriózní nehody – mezi ně nepochybně patří zalití iPhonu do ledu. Na kluzišti v Milton Keynes ve Velké Británii se pod ledem skrývá neobvyklý objekt – růžový iPhone. Telefon se tam dostal nešťastnou náhodou, když jeden z pracovníků při přípravě kluziště nechtěně nechal telefon na ledě, než byl prostor zalit vodou.

Pod ledovou plochou na zimním stadionu už asi dva měsíce zamrzá iPhone poté, co jeden z pracovníků uklouzl a nechal na podlaze mobilní zařízení své pochopitelně rozzlobené dcery. Naštěstí se jedná jen o dočasné kluziště – růžový iPhone se tak stal kuriozitou, která bude na konci sezóny opět zpod ledové plochy úspěšně vysvobozena. Původní majitelka – dcera zaměstnance kluziště, který zde iPhone omylem zanechal – se ale s funkčností svého milovaného jablečného smartphonu může rozloučit. Zmínění zaměstnanec ztratil svůj vlastní chytrý telefon a dočasně si vypůjčil zářivě růžový iPhone své dcery. Omylem však nechal iPhone na kluzišti přes noc, a to v době, kdy se do konstrukce kluziště lilo 13 000 litrů vody. iPhone nelze v tuto chvíli zpod ledu vyprostit – na svém místě bude přístroj muset setrvat zhruba dva měsíce, protože jeho vykopání by mohlo ovlivnit kvalitu zbytku ledu na kluzišti.

Fotogalerie

Není jasné, jaký model iPhonu je uvězněn, ale uspořádání trojitého fotoaparátu naznačuje, že jde o model Pro. Apple sice uvádí na trh iPhony s odolností proti stříkající vodě a vodě, přičemž iPhone 16 Pro dokáže přežít v určité hloubce až půl hodiny. V minulosti již došlo k případům, kdy iPhone přežil určitou dobu v mrazu. V roce 2017 spadl iPhone 7 Plus do řeky během nehody při lovu ryb pod ledem v Rusku a druhý den byl bez úhony vytažen. V roce 2021 došlo v Saskatchewanu k incidentu, při němž byl iPhone upuštěn do zamrzlého jezera. Přibližně po 30 dnech byl vyloven pomocí silného magnetu.