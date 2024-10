Ženě spadl iPhone do skalní průrvy, při jeho záchraně spadla za ním

iPhony jsou poměrně nákladnými smartphony a je pochopitelné, že to zrovna není věc, o kterou byste chtěli přijít – ať už následkem krádeže, ztráty nebo třeba pádu. Pokud nedopatřením upustíte svůj iPhone, je naprosto pochopitelné, že uděláte vše, co je ve vašich silách, abyste jej zachránili. I záchrana iPhonu by ale měla mít své hranice, aby se nezvrtla v nutnost záchrany vaší maličkosti.

Na vlastní kůži se o tom nedávno přesvědčila Matilda Campbell z Austrálie. Ta skončila uvězněná v úzké skalní štěrbině vzhůru nohama poté, co spadla při pokusu o získání iPhonu, který upustila. Informovala o tom stanice ABC Newcastle. Třiadvacetiletá žena fotografovala krajinu v New South Wales Hunter Valley, když v jednu chvíli nedopatřením upustila svůj telefon. Pokusila se ho získat zpět, ale uklouzla a po třímetrovém pádu uvízla mezi dvěma velkými balvany, navíc ještě v krajně nepohodlné pozici vzhůru nohama. Ačkoli zdrojová zpráva nezmiňuje, že se jednalo konkrétně iPhone, naznačují to ženiny příspěvky na sociálních sítích.

Zachráncům trvalo hodinu, než se dostali k Campbellové, a několik dalších hodin, než ji osvobodili. Záchranář NSW Ambulance Peter Watts řekl ABC Newcastle, že Campbell byla navzdory situaci klidná. Podle jeho slov se jednalo o náročnou, netradiční záchrannou operaci, která se nepodobala ničemu, co dříve zažil. Záchranné týmy musely odstranit sedm balvanů o hmotnosti mezi 80 a 500 kilogramy, navíc bylo nutné postavit dřevěný rám pro případ, že by některý z balvanů praskl a spadl. Campbell byla uvězněna přibližně sedm hodin a skončila se škrábanci, modřinami a zlomeným obratlem. Ztracený iPhone se nepodařilo zachránit.