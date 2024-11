Apple vydal novou aplikaci pro CarPlay!

Využíváte-li ve svém voze Apple CarPlay, máme pro vás velmi zajímavou zprávu. Apple totiž pro tento systém vydal novou aplikaci a to ne jen tak ledajakou. Po měsících čekání jsme se totiž dočkali konkrétně Apple Music Classical, tedy speciální verze Apple Music, ve které jsou k poslechu klasická hudební díla předních světových skladatelů.

Pokud si Apple Music předplácíte, aplikace by se vám měla v CarPlay automaticky objevit, jelikož je Classical součástí právě předplatného klasického Apple Music. Co se pak týče designu, jak můžete na screenshotech webu 9to5mac výše vidět, designově se jedná víceméně o totéž, co nabízí Apple Music ve své standardní CarPlay verzi. Vlastně jediný rozdíl tak tkví v knihovně, kterou lze přes Apple Music Classical poslouchat.