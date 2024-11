Vyšel nový firmware pro AirPods 4 a AirPods Pro 2

Poté, co Apple nedávno uvolnil nový firmware pro AirPods Pro 2 a poté pro AirPods 4, rozhodl se před pár hodinami pro vydání dalšího firmwaru právě pro tato sluchátka. Ten nese označení 7B21 v případě AirPods Pro 2 a 7B20 v případě AirPods 4.

Bohužel, v tuto chvíli není absolutně jasné, co vše v něm Apple přinese, jelikož v souvislosti s ním nezveřejnil žádný podpůrný dokument, ve kterém by obsah firmwaru odhalil. Je nicméně pravděpodobné, že se v něm zaměřuje tradičně na opravy chyb a další drobná vylepšení. Co se pak týče aktualizace, ta je zcela automatickým procesem, byť jí lze urychlit tak, že AirPods necháte vložená v nabíjecím pouzdře (samozřejmě u modelů, u kterých je to možné) a necháte je připojena k iOS či macOS zařízení.