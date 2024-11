Tyto báječné hry pro macOS teď výjimečně získáte zcela zdarma

GEO–DEUX Jste pouhým ještěrem povolaným k velkým věcem nebeskými hlasy. Ježíš zmizel a pouze vy ho můžete přivést zpět k životu. Veďte skupinu andělů na cestě za nalezením Ježíše a záchranou Vánoc před hypersekularizací. Oblečte tyto anděly do nejnovějších módních trendů, včetně khaki kalhot, polo triček, dredů, hotpantů, irokézů a mnoha dalších. Na své cestě sbírejte různé nástroje, každý s jedinečným způsobem hraní, a využívejte je k rozkladu neživých objektů pomocí síly zvuku. Nikdy nezapomeňte na své kosmické původy! Projděte se na hranici mezi fantazií a realitou ve světě, který se vás skutečně snaží dostat. GEO-DEUX je dlouho očekávaným pokračováním Geo-Duck, 2D hudební platformerky od průkopnického glitch-hop dua Your Infamous Harp. Fotogalerie GEO DEUX 1 GEO DEUX 2 GEO DEUX 3 GEO DEUX 4 Vstoupit do galerie

you’re just imagining it Představte si, že trpíte chronickým onemocněním, ale nikdo vám nevěří. Cítíte neustálou bolest, která vás provází každým dnem. Navštívili jste nespočet lékařů, kteří vám tvrdili, že si to všechno namlouváte, že je to jen ve vaší hlavě. Přesto tu bolest skutečně cítíte, je to jako stín, který vás nikdy neopustí. Snažíte se žít co nejnormálnějším životem, ale bolest vám to neustále připomíná. Jste unavení z toho, že vám nikdo nevěří, že jste nemocní. Chcete jen, aby vám někdo naslouchal, porozuměl vám a pomohl vám cítit se lépe. Fotogalerie #2 youre just imagining it 1 youre just imagining it 2 youre just imagining it 3 youre just imagining it 4 Vstoupit do galerie

HackHub: free trial Vstupte do temných zákoutí kybernetického světa s HackHub: free trial. Tato zkušební verze vám nabídne ochutnávku vzrušujícího a realistického virtuálního zážitku z plné hry. Prozkoumávejte sítě, pronikněte do tajemných databází a otestujte si své dovednosti při plnění prvních deseti úvodních kybernetických misí. Je to skvělá příležitost, jak nahlédnout do světa hackingu a vyzkoušet si své schopnosti v bezpečném prostředí. Fotogalerie #3 HackHub 1 HackHub 2 HackHub 3 HackHub 4 HackHub 5 Vstoupit do galerie