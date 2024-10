Na iPhony míří nová nativní aplikace! Nyní o ní Applu unikly první detaily

V posledních letech se množství nativních aplikací na iPhonech mírně zvýšilo a jak se zdá, Apple v tomto směru stále nemá dost. Po vytvoření aplikací Deník či Hesla totiž nyní podle zdrojů portálu 9to5mac pracuje na další nativní aplikaci, kterou by rád uvedl zřejmě jakožto součást iOS 19 chystaného na příští rok. O co konkrétně půjde?

Na iPhony by měl dorazit nově jakýsi hybrid App Store, funkce Game Center a klasického herního launcheru, který můžete znát zejména z počítačů. Cílem je pak v maximální možné míře zpropagovat hry, které si lze na iPhonu zahrát, a to nikoliv jen jejich zvýrazňováním v žebříčcích, ale jejich daleko lepší prezentací například skrze možnost rozbalení nejrůznějších acheivmentů, které daná hra nabízí a tak podobně. Aplikace by měla nabízet několik karet, kdy například jedna má doporučovat redakcí Applu vybrané hry, které mají právě smysl si zahrát, zatímco jiná má upozorňovat hráče na nejrůznější herní eventy, které v určitých hrách probíhají, potažmo je má informovat o větších updatech, které dané hry vylepší.

Poměrně zajímavé je pak to, že má Apple chtít tuto herní aplikaci napojit i na FaceTime a iMessage, aby hráčům usnadnil komunikaci mezi sebou. Pravděpodobně chce tedy z FaceTime udělat obdobu klasického VoiceChatu, kdy se snadno propojíte se skupinkou spoluhráčů a můžete s nimi okamžitě komunikovat právě ohledně hry. Samozřejmostí je zde pak možnost přidávání herních přátel, u kterých po přidání uvidíte v aplikaci jejich aktivitu a tedy se s nimi v případě, že budou online, půjde spojit a začít opět hrát. Chybět samozřejmě nebude ani napojení na Apple Arcade.

Co přesně si Apple od novinky slibuje můžeme v tuto chvíli jen hádat – tedy snad vyjma toho, že podobný upgrade by znamenal zatraktivnění gamingu na iPhonech a tedy pravděpodobně i navýšení příjmu z něj. Pro Apple je však důležité, aby hry, které budou na iPhonech k dispozici, dávaly pro hráče smysl. Protože jen stěží si lze představit, že byste si skrze VoiceChat volali u jednoduchých arkádových hříček na pár minut. Naopak u AAA her, u kterých lze trávit dlouhé hodiny, by podobná novinka určitě dávala smysl. Nechme se tedy překvapit, jak vše dopadne.