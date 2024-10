Jak využít chytré žárovky pro kvalitnější spánek a lepší usínání?

V současné době mají lidé k dispozici celou řadu prostředků a nástrojů, které jim pomohou zlepšit usínání a zkvalitnit spánek. Meditační aplikace jsou plné spánkových relaxací. Fitness trackery a chytré hodinky nyní sledují váš spánek stejně pečlivě jako vaše kroky. Dokonce i některé chytré reproduktory mohou určit, kdy chrápete. Není tedy překvapením, že v posledních letech se do hry zapojily také žárovky.

Ano, skromná žárovka – věc, původně vynalezená k tomu, abyste mohli dělat cokoli jiného než spát – nyní údajně pomáhá spát více. Tyto zařízení známé jako chytré žárovky fungují tak, že upravují svou barevnou teplotu, intenzitu nebo obojí, aby vám pomohly cítit se během dne více vzhůru a v noci ospalejší.

Klíčové slovo „rytmus“

Světlo je primárním spouštěčem našich cirkadiánních rytmů. Jasné ranní sluneční světlo signalizuje bdělost. Když na něj reagují příslušné receptory v našich očích, je do našeho mozku odeslán signál, aby zastavil produkci melatoninu, spánkového hormonu – takže se cítíme revitalizováni a připraveni čelit novému dni. Naopak absence světla naznačuje spánek. Když se blížíme ke spánku, melatonin stoupá znovu, což nás nutí cítit se ospalí. Ale rušení modrým světlem, například z našich telefonů a notebooků, může melatonin potlačit. Když minimalizujeme modré světlo – odložením našich zařízení, ztlumením našich LED žárovek – melatonin stoupá tak, jak má, takže se cítíme připraveni spát.

Proto výrobci příslušenství přišli s chytrými žárovkami, které mají pomoci simulovat jednotlivé fáze zmíněného cirkadiánního rytmu. S nastavením cirkadiánního osvětlení můžete upravit barevnou teplotu žárovky během dne tak, aby napodobovala slunce, postupně přecházet z teplých/červených odstínů ráno (jako východ slunce) na chladné/modré odstíny během dne a poté zpět k teplým/červeným odstínům v noci (jako západ slunce). V režimu „probuzení“ žárovky fungují jako budíky se simulovaným východem slunce, postupně se rozjasňují jako slunce na úsvitu až do ranních hodin. Pokud mají žárovky funkci cirkadiánního osvětlení, rozvinulo by se teplé záření do jasného, ​​živého světla. V režimu „spánek“ se žárovky postupně ztlumují. Opět, pokud jsou kombinovány s funkcí cirkadiánního osvětlení, nakonec se přesunou do teplých červených odstínů a vypnou se v nastaveném časovém okně, aby vám pomohly usnout. Je to obrácený budík se simulovaným východem slunce.

Mohou chytré žárovky skutečně zlepšit váš spánek?

Vše to zní fantasticky – myšlenka programovatelného východu a západu slunce v pohodlí vašeho vlastního domova. Ale k dosažení skvělého nočního spánku je potřeba více než jen vhodné osvětlení – vyžaduje to dobré spánkové návyky, správné prostředí v ložnici a kvalitní matraci, abychom jmenovali alespoň několik faktorů. Jedna z nejlepších věcí, kterou můžete udělat pro váš kvalitní spánek, je ve skutečnosti zcela zdarma – jednoduše se ujistěte, že strávíte alespoň hodinu venku na slunci, dokonce i za oblačného dne. Kontrast mezi jasem slunce a mnohem slabším osvětlením v našich domovech v noci pomůže vašemu cirkadiánnímu rytmu.

Přesto stojí chytré žárovky rozhodně za vyzkoušení, pokud máte potíže s usínáním. Chytré žárovky mohou umožnit lepší spánek tím, že vám pomohou zlepšit chování, které přímo ovlivňuje spánek. Například postupně se ztlumující žárovka v obývacím pokoji může sloužit jako připomenutí, abyste se vydali do postele, místo abyste zůstali vzhůru po půlnoci a zíraly na modře osvětlenou obrazovku. Použitý jako budík může zářivě bílé světlo žárovky vás přesvědčit, abyste začali svůj den dostatečně brzy, abyste si mohli udělat ranní procházku místo opakovaného odkládání budíku.

