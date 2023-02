Spánek iPhone: 5 tipů, které se vám budou hodit

S využitím režimu Spánek si můžete nastavit, které aplikace vám budou při spánku moci odesílat oznámení, popřípadě které kontakty vás budou moci kontaktovat, a mnoho dalšího. Spánek jde zároveň ruku v ruce s přednastaveným spánkovým režimem, díky čemuž se taktéž automaticky zapíná a vypíná v určený čas. Pokud byste si chtěli režim Spánek aktivovat a nastavit, tak přejděte do Nastavení → Soustředění, kde vpravo nahoře klepněte na ikonu + . V průvodci pak zvolte předpřipravený režim Spánek a projděte jeho nastavením . Pro jeho využití je nutné mít ve Zdraví nastavený spánek a spánkový režim, na což vás případně průvodce upozorní a dá vám možnost nastavení.

Ještě větší snížení jasu

iPhone upravuje hodnotu jasu automaticky, a to na základě dat ze senzoru okolního světla. To znamená, že čím více je okolo vás světla, tak tím větší jas je nastaven, ve večerních a nočních hodinách je pak světla málo, takže je jas displeje na minimu. Pokud se ale v noci vzbudíte a v polospánku zkontrolujete iPhone, tak vám i přes nejnižší možné nastavení jasu displej tzv. „vypálí oči“. Naštěstí ale existuje možnost, pomocí které je možné displej nechat ztmavit ještě o něco více, než je klasicky dovoleno. Stačí, abyste se přesunuli do Nastavení → Zpřístupnění → Zkratka zpřístupnění, kde zaškrtněte možnost Snížit bílý bod. Pro aktivaci této funkce pak stačí u iPhonu s Face ID třikrát stisknout boční tlačítko a u iPhonu s Touch ID pak třikrát stisknout tlačítko plochy. Následně už jen stačí z menu vybrat možnost Snížit bílý bod. Naprosto stejně tento „režim“ vypnete.